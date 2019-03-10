Из администрации Чувашии виднее учителя-лентяи и врачи-"совки", заслуженно бедные

Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев на сессии Госсовета республики заявил, что низкие зарплаты получают только те учителя и врачи, которые "мало работают". Об этом сообщило издание "Наша версия Марий Эл, Чувашия", а депутат-коммунист Григорий Данилов, поспоривший с Васильевым, выложил видео выступления в YouTube.

Данилов призвал поднять вопрос о соответствии зарплат медицинских работников и учителей "майскому указу" президента РФ Владимира Путина, согласно которому зарплата медиков и педагогов должна быть не ниже 200% от средней зарплаты по региону. В Чувашии это не менее 52 тысяч рублей.

Зарплата среднего и младшего медперсонала должна быть не ниже 100% от средней по региону, то есть около 26 тысяч рублей. Данилов привел в пример вакансии в центре занятости населения, отметив, что для врачей "потолок" составляет 25-30 тысяч рублей, а учителя получают на самом деле в среднем не более 18 тысяч рублей.

Выступивший с комментарием Васильев предложил решать проблему "пофамильно", а не "голословно", назвал тему зарплат бюджетников болезненной и призвал ее не будоражить. "Вы на этом что хотите, очки заработать?" - поинтересовался он.

Он добавил, что, если спросить учителя, который получает условные 10 тысяч рублей, выяснится, что он "работает на полставки или там, куча вещей". Полностью загруженные учителя, по его словам, получают зарплату в соответствии с законодательством, "и это точно выше тех индикаторов, которые до нас доводятся".

Васильев согласился посвятить проблеме "правительственный час" с участием представителей профильных ведомств, по потребовал дать "весь расклад детально", а не обобщенно. "Здесь нельзя обобщать. На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. И об этом надо сегодня честно говорить. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату", - заключил он.

Во многих СМИ, включая региональную "Нашу версию", после этого вышли материалы с заголовками, гласящими, что Васильев связал низкие зарплаты бюджетников с их ленью. В пресс-службе администрации Чувашии с интерпретацией не согласились.

"Было озвучено, что кто работает на полставки, тот получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах президента РФ. У кого нагрузка больше, тот, соответственно, больше и получает. Есть видео и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ", - цитирует пресс-службу РИА "Новости".

От редакции: Что ж, так нам и надо, учителям-врачам-пролетариям! Не научились жить и работать при капитализме, всё по-советски делаем, не за рубль, а на совесть - ну, так и получайте прожиточный минимум, граждане сырьевой империи. Нормальный-то врач - он найдёт способ, как приработать, вот даже в поликлинике РАН в Ясенево помню, как сгружал наличные в ящик одному упитанному врачу, всего-то за гипс... Неумолчный голос правящего класса, видимо, будет радовать нас ежедневно, и плётка, которую Ницше прочил только для женщин - наконец, займёт своё давно заслуженное (обществом) место в руке буржуазии. Ведь лентяев надо погонять - они мешают "рывку", они не способствуют созданию 25 миллионов рабочих мест трудолюбивыми бизнесменами, они только лечат и учат, и делают это из рук вон плохо... Поделом нам, смердам. У господ наболело!

Д.Ч.

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