Фейковые новости - плохой знак для президента

Исторические средства массовой информации редко отражают мнения простого человека. Если информация негативно отражает действия или бездействия власти, то её редакционные коллегии не замечают. Но вот появился интернет. Старшее поколение, которое больше всех недовольно властью, не имеет возможности приобрести эту очень серьёзную "игрушку". Богатые пенсионеры имеют интернет, но у них современная жизнь не вызывает негативных реакций. Однако сегодня в интернете можно отыскать многое, что указывает на тотальную коррупцию в органах власти, что и является причиной нищего бюджета страны, а значит и нищего народа. Простой рабочий не может себе назначить пенсию или премиальные. Этим правом обладают только чиновники, депутаты, олигархи и просто ворьё. Из каких источников верхушка так вольготно чувствует себя в финансовых делах? Из тех источников, которые государство получает с нищего народа. Например, молодой коммунист Коновалов выиграл выборы в Хакассии и выписал премии своим сотрудника, которые проработали в новой должности всего 14 дней от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. А рабочий, который за такие средства работает до года и своим трудом создаёт эти самые сотни тысяч живёт на голодном пайке. Где закон и где справедливость и где социальное государство?

В.Соловьёв обсуждает эсэмэски поступающие ему на передачу о Байкале. Китайцы строят завод по разливу воды Байкала и естественно будут вывозить в Китай. Что китайцы вырубили вокруг озера тайгу, а те кто занимается сельских хозяйством отравляют почву, которая десятки лет не будет давать урожай. Соловьёв не стесняясь в выражениях спрашивает, а вы что сделали, чтобы защитить озеро? Выйти на одиночный пикет, тебя никто не заметит. Собраться троим можно загудеть в каталашку - так отвечают написавшие. Возможности у людей нет оказывать давление на власть. Потому что всё куплено этой самой властью. Соловьёв прекрасно это знает, но людям не дано возможности с кем - то полемизировать.

Как только Соловьёв не называет тех кто пишет обличая действия власти. И между прочим выражаются в большинстве литературным языком. Однако Соловьёв настолько прилип к этой передаче, что творит всё что втемяшится в его башку. Почему же на него не действует закон, который сегодня приняла дума в третьем чтении?

Конечно Соловьёв умный журналист, но когда приходится отвечать на письма простого человека он не хочет думать чуть шире. Ему проще обозвать человека, унизить, сказать, что ты быдло ничего не понимаешь. А дело по Байкалу совсем в другом. Во - первых нет государственного контроля за строительством. Власть такими подачками хочет купить китайскую власть. Однако они гораздо умнее нашего Кремля. Построив завод по разливу байкальской воды, большая часть будет направляться в Китай за копейки. Электроэнергию правительство продаёт Китаю по 40 копеек за киловатт, а своим от пяти рублей и выше. Об этом говорил много лет назад с Дальнего Востока депутат думы и журналист Б.Резник. Китаю, Украине можно отдавать энергоресурсы почти бесплатно, а за счёт своего народа восстанавливать затраты, даже в том случае, если они могут развязать войну против России. Умирать будет солдат, власть найдёт способ сохранить себя.

Растущие цены, рост тарифов ЖКХ, снижение качества товаров, недоступность медицины особенно в сельской местности и низкое качество медицинской помощи, пренебрежительное отношение чиновников к нуждам народа, пенсионная реформа и огромная разница в зарплатах и пенсиях чиновников, простого человека на фоне тотальной коррупции с которой никто не борется, да и как бороться если надо начинать с Кремля в конце концов для президента может кончиться плачевно. В богатейшей ресурсами стране 20 миллионов людей живут на доходы ниже прожиточного минимума. Значит люди должны умирать от голода. И главное нет никаких подвижек в росте экономики. То что президент наметил раздачу несколько рублей многодетным, старикам проблему не решит. Надо развивать экономику и не выводить миллиарды за бугор. Журнал "Форбс" подвёл итог развития экономики в России. 98 долларовых миллиардеров. Не плохо страна живёт. Первую строчку занимает Л. Михельсон с 24 миллиардами долларов. Первую десятку замыкает бедный Абрамович, которого выдворили из Лондона с 14 - ю миллиардами. Вот он бюджет страны. А премьер зачем - то поехал в Люксембург со своей кавалькадой толи охранников, толи зевак. Застопорили центральную улицу. Народ никогда такого не видел. Вот это барин, неужели все так живут в России?

Депутат Волгоградской области Гасан Набиев на заседании законодательного собрания назвал получающих низкие пенсии тунеядцами. Раньше они плохо работали и поэтому пенсии не превышают 8 тысяч рублей. Дураком его нельзя назвать он много лет работал в "Газпроме" начальником. А там чиновники не знают предела в зарплате и премиях. Упомянул, что в его организации работали сварщики и токари у которых зарплата 20 и даже 25 тысяч рублей. После таких слов можно назвать идиотом. Эти специальности престижные, но все не могут работать сварщиками и токарями. Да и зарплата в 25 тысяч рублей проблему нищеты не решает. А вдруг человек заболел или ему надо поехать в поликлинику за 50 километров . Сейчас это порядок вещей. Вот мой сосед 40 лет отработал сперва в совхозе а потом в ООО после развала Союза механизатором и пенсия 10500 рублей. А ведь на селе в сезон в 6 часов надо быть уже в поле и до темноты. С длительностью рабочего дня никто не считался.

И потом как Гасан Набиев оказался в Волгоградской думе? Он случайно не родственник Арашуковых? Богатых людей нельзя принимать в парламенты тем более иностранного происхождения. Возможно он прошёл по спискам. А это значит за деньги. И ведь он не одинок. Все кто высказывает подобные предложения миллионеры. Вопрос в другом. А как они стали миллионерами? В большинстве воровством. Тем более в газовой отрасли. А теперь разевают рты не зная положения экономики в стране. Об этом же говорит сенатор Клишас. Кто нибудь из силовиков проверит его состояние? Откуда 14 квартир, на какие средства закупил полгектара жилой площади в Москва - сити? Такие господа настолько обнаглели, что указывают народу как надо жить. Хапнули так молчите. Они поняли, что чем больше хапнешь, тем громче можешь кричать против народа и за это тебя будут поддерживать чиновники потому что именно такие люди голосуют за действующую власть. Такие горлопаны с мешками денег организовывают выборы нужных чиновников. В этом и состоит суть демократии.

Например, экс - глава Н-Новгорода О.Сорокин приговорён к 10 годам строгого режима. У его семьи арестовано имущества на 500 миллионов рублей. В стране нет ни одного бедного чиновника и депутата. В депутаты без денег не попадёшь, об этом много лет назад говорил Жириновский. И ставки миллионные и в долларах.

В Ленинградской области пропала газовая труба стоимостью в 1,7 миллиардов рублей. Она что золотая? И вот выдающийся экономист - доктор, профессор Н.Кричевский на радио "КП" обсуждают цифры за неделю. Звонит женщина и говорит, что несколько труб гонят газ за бугор, а в нашей деревне 50 домов и газа нет. Дровами топить стало сложно. Пока допросишься, пока привезёшь штаны последние снимут. И вот великий экономист отвечает, что на эти 50 домов проводить трубу экономически не выгодно. Кричевский уже полностью на стороне воровской власти. Вот я окончил институт, получил направление и ровно через год мне выделили квартиру бесплатно с газом, отоплением, горячей и холодной водой. Но тогда не говорили, что это не выгодно экономически. Я и миллионы работали на страну и платили налоги. А что сейчас? Налоги дерут в три шкуры, а трубу провести нет денег. При этом трубу тянут в Германию и в основном за наши денежки, и вы не говорите, что это накладно для государства. Тогда измените Конституцию, где написано, что Россия социальное государство. А почему Китаю продаём электроэнергию по 40 копеек, а для своих по 5 и боле рублей. Так же и с газом. Миллер получает заплату по несколько миллионов рублей, а провести газ нет средств. Родственники президента получают в день по 5 миллионов рублей и это значит экономически обосновано, а повести газ своему народу не выгодно. А какую выгоду имеет государство от того, что говорит и пишет доктор экономических наук, профессор В.Симчера. "75 % экономики России принадлежит иностранцам". Правительство от таких предприятий получает только налог, а вся прибыль уходит за бугор в карманы иностранцам. Это экономически обосновано, выгодно? Кому? Это не является плохим знаком для президента? Или до него это ещё не доходит? А может всё в Кремле предусмотрено. Президент всё это знает. Однажды на прямой линии журналист с Дальнего Востока задал вопрос на счёт Чубаиса. И что ответил президент? " Он нам нужен провёл приватизацию". Стоило бы добавить преступную, но наши журналисты на такие вопросы не способны. Слишком хорошо их кормит воровская власть.

Эксперт Владимир Филин ставит вопрос: "Куда сбежит В.Путин в случае революции?" Вопрос интересный. Не думал, что эксперты уже проговаривают такой вариант. А ведь замечено справедливо. Основная масса населения не только не поддерживает президента, но и просто ненавидит. 36 миллионов избирателей не пришли на избирательные участки о чём - то говорит. А те кто голосовал за коммунистов, Справедливую Россию, ЛДПР? Наберётся не менее 50 % взрослого населения. Однако революцию делают сотни. На этот вопрос сам же В. Филин отвечает так: "Когда шло голосование за Ельцина, Зюганова на парах стояло два самолёта. Сейчас организовано специальное подразделение именуемое "СЛОН" и там насчитывается 75 судов". Вот только он не уточняет - это самолёты или есть морские суда? По крайней мере всех друзей с семьями вывести есть на чём. Осталось дело за малым. Когда же это случится?

Есть ли какая - то надежда, что коммунисты пока находящиеся в тени смогут вывести в народ создаваемую ими настоящую партию "ОБЪЕДИНЁННАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ", которая займёт лидирующее положение в стране. Не опоздать бы.

Не знаю как фейковые, а вот директор института Е.Сатановский однажды сказал так: "Мы построили власть воров". Фейк это или правда? Если власть признает фейком неужели директора института, которого знает не только народ России, но и за рубежом будут судить?