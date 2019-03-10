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Московский листок

Чемпион по пожиранию блинов умер при "возвращении к истокам"

Опубликовано 10.03.2019 в разделе комментариев 1

Чемпион по пожиранию блинов умер при "возвращении к истокам"

После конкурса по поеданию блинов 8 марта на городском празднике во Владимире мужчина 45 лет, уже ставший победителем, почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось. Приехавшие медики констатировали смерть.

Как сообщили для СМИ в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области, на время праздника городские чиновники не позаботились о присутствии на мероприятии спасателей или Скорой помощи. Реанимобиль прибыл на место происшествия через 4 минуты, но спасти мужчину не удалось. По предварительной версии, погибший скончался от асфиксии. Как говорят врачи, у блинов есть особое свойство вязкости, помощь мужчине должна была быть оказана незамедлительно. 

В самой администрации города не подтверждают инцидент: по версии городских чиновников, ни на одной из праздничных площадок никаких эксцессов зафиксировано не было.

***

Вообще-то чемпионаты по поеданию блинов давно печально известны гибелью участников от переедания этой тяжелой еды. 

В США в прошлом году на соревновании по поеданию блинов 20-летняя Кэйтлин Нельсон умерла на конкурсе по поеданию блинов. Конкурс проходил в католическом университете Священного Сердца, штат Коннектикут. 

В 2009 году в городе Черняховске Калининградской области на праздновании Масленицы участник городского конкурса 48-летний Борис Исаев скончался сразу после того, как получил приз за скоростное поедание блинов.

Естественно, в более ранние времена такое случалось чаще - еще не было ни скорой помощи, ни реанимации.

Так почему до сих пор сохраняется этот варварский и вполне идиотский обычай - жрать блины наперегонки? Это же чрезвычайно опасное дело, и чиновники, организующие этот балаган, должны знать, насколько это опасно. 

Хотя что значит "должны знать" в отношении нынешнего чиновничества? Сенатор Арашуков с 6 классами образования - вот символ современной российской бюрократии. Если люди не очень понимают, зачем "скорая" на массовом мероприятии, о чем с ними говорить?

А если они понятия не имеют, насколько опасно обжираться блинами - тем более...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
**** написал 10.03.2019 01:20
Сегодня три раза кушал блины и оладьи.
С персиковым вареньем и сметаной.
Запивал чаем.
И - не подох!
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