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Московский листок

Анатолий Баранов: 7,5% доверия — это синоним 92,5% недоверия. Куда уж хуже?

Опубликовано 10.03.2019 в разделе комментариев 1

рабочие капитализм
Анатолий Баранов: 7,5% доверия &#8212; это синоним 92,5% недоверия. Куда уж хуже?

Дал комментарий "Свободной прессе".

Президенту России доверяют 32% граждан страны, выяснил ВЦИОМ. Одобряют работу Владимира Путина на этом посту 64,3% россиян. Такие данные, со ссылкой на исследование ВЦИОМ, приводит РБК. 

В публикации отмечается, что в конце января рейтинг доверия президенту составлял 32,8%, а начиная с первых дней февраля и до прошлой недели, он колебался в коридоре 33,9−32,2%. Последний опрос проводился в период с 25 февраля по 3 марта. 

Сообщается, что Путин по-прежнему занимает первое место в рейтинге доверия политикам. На втором месте остается министр обороны Сергей Шойгу, которому доверяют 14,6% респондентов, а замыкает тройку лидеров глава МИД Сергей Лавров с 13,4%. 

Четвертая строчка досталась премьеру Дмитрию Медведеву — ему доверяют 7,5% респондентов, на 0,6% меньше, чем на предыдущей неделе. Далее следуют лидеры ЛДПР и КПРФ: Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов — у них 8,8 и 6,1% соответственно.

Кроме того, снизился уровень одобрения деятельности президента — с 64,8% до 64,3%. Как понимать это снижение, с чем оно связано? Как понимать, что президенту России доверяют 32% граждан, а одобряют его работу 64,3%?

— На мой взгляд, такой разброс цифр связан с методикой опроса. Самый большой для меня вопрос: не составляют ли опрос так, чтобы получить максимально комплиментарные ответы на вопросы, касающиеся действующей власти? —говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов.

— В конце января рейтинг доверия составлял 32,8%. Сейчас он 32%. Что привело к снижению? 

— Такое снижение — в пределах погрешности, и причины могут быть самые разные, нет смысла анализировать. Вопрос в другом: почему президенту доверяет всего треть опрошенных? Человек правит страной, по сути, 19 лет, выросло целое поколение, которое никакой другой власти и не помнит. Если это эффективное, стабильное правление, то как раз доверие должно быть очень высоким, а доверяет всего треть… Я бы не назвал это нормальным.

— Означает ли это, что рейтинг Путина может снижаться бесконечно, но альтернативы ему все равно нет и не будет? 

— Это говорит лишь о тотальной зачистке политического и информационного поля. Нет альтернативы, потому что любая реальная альтернатива — это угроза существующему порядку.

— Второе и третье место Шойгу и Лаврова предсказуемо. А вот на четвертом — Медведев, ему доверяют 7,5% респондентов. Как так? После всех непопулярных мер правительства? 

— 7,5% доверия — это синоним 92,5% недоверия. Куда уж хуже? Но мы же понимаем, что правительство у нас — это абсолютно подконтрольный президенту орган, и попытка развести ответственность президента и правительства наивна и странна. У нас разве возможна в принципе самостоятельная политика правительства, расходящаяся с линией президента?

— Как подобные рейтинги влияют на реальную политику? 

— У нас реальная политика — это кадровая политика Администрации президента. Наверно, при кадровых решениях социологию учитывают. Вот так она и влияет опосредованно, через отдел кадров.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
угрюмый написал 10.03.2019 02:24
7,5 % доверия равны 7,5 % граждан РФ, которых сейчас все в стране устраивает. Это и есть тот слой людей, которые занимаются эксплуатацией остальных дорогих рассеян. Это они стригут купоны от сложившейся на Руси ублюдочной социально-экономической модели государства.
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