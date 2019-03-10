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В Ленинграде бушует шторм, но наводнения не будет

Опубликовано 10.03.2019 в разделе комментариев 0

ленинград погода
В Ленинграде бушует шторм, но наводнения не будет

Сильный шторм обрушился на Санкт-Петербург. В городе случилось множество происшествий - массово бились автомобили на дорогах, ветер валил деревья и конструкции, а на льду Финского залива развернулась спецоперация по спасению рыбаков. 

Из-за снега, обледеневших дорог и низкой видимости в Санкт-Петербурге произошло большое количество ДТП, несколько из них были массовыми. По словам очевидцев, авариями с наибольшим количеством участников стали столкновения на трассе "Сортавала" (более 30 машин) и Приморском шоссе (8 машин), сообщает Stormnews со ссылкой на группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте". Информация о пострадавших пока не поступала.

Любители зимней рыбалки решили в шторм проверить на прочность лед Финского залива. Погодные условия способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков рыбаков оказались в опасном положении. По данным на 16:00 9 марта, спасательные подразделения 8 раз привлекались для оказания помощи людям на льду, информирует ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. 

Поскольку с раннего утра 9 марта затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений были закрыты, своевременно прийти на помощь рыбакам оказалось невозможно. Поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось прибегнуть к беспрецедентным мерам и провести целую спецоперацию для спасения любителей подледного лова. 

Руководители Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли совместное оперативное решение о задействовании спецтехники ГИБДД. В кратчайшие сроки к петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. Благодаря этому на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег.

«К петербургской дамбе прибыли экипажи эвакуаторов, которые перевезли спасательные катера на другую сторону КЗС, минуя закрытые из-за угрозы наводнения створы. Благодаря этому на борт спасательных катеров на воздушных подушках были взяты 97 рыбаков, которых благополучно доставили на берег», — рассказали в МЧС.

По состоянию на 13:00 9 марта, угроза морского нагонного наводнения миновала. В 14:10 полностью открыты затворы КЗС на судо- и водопропускных сооружениях, информирует Дирекция КЗС. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру восстановлено. В условиях сложной метеорологической и ледовой обстановки все технологическое оборудования комплекса защитных сооружений отработало в штатном режиме. 

За период эксплуатации КЗС, 9 марта 2019 года успешно предотвращено 16 морское нагонное наводнение.



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