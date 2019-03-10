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Московский листок

"Эфиопские авиалинии" на взлёте потеряли "Боинг 737" и почти полтораста пассажиров

Опубликовано 10.03.2019 в разделе комментариев 0

африка катастрофы боинг авиа
"Эфиопские авиалинии" на взлёте потеряли "Боинг 737" и почти полтораста пассажиров

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье, 10 марта. Boeing 737 MAX следовал по маршруту из Эфиопии в Кению. Согласно официальному заявлению авиакомпании, самолет Ethiopian Airlines упал через несколько минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Более подробная информация о месте и времени крушения уточняется. Сейчас на месте ЧП ведется спасательная операция, часть рейсов, вылетающих из Аддис-Абебы, отменены. 

На борту Boeing 737 находились 157 человек, из которых восемь — члены экипажа. Судьба пассажиров лайнера на данный момент остается под вопросом. 

Посольство РФ в Эфиопии пока не располагает информацией о том, были ли на борту потерпевшего в воскресенье крушение пассажирского самолета Boeing компании Ethiopian Airlines российские граждане. Об этом ТАСС заявил по телефону дежурный дипломат миссии. 

"Пока у нас еще нет информации, были ли там наши граждане. В настоящее время этот вопрос выясняется", - сообщили в посольстве. 

Заведующий консульским отделом посольства России в Кении Олег Кипоренко также сообщил, что информации о российских гражданах на борту потерпевшего крушение самолета пока нет, но такая ситуация не исключена. 

"Факт крушения самолета на территории Эфиопии подтверждаем. Информации о том, находились ли на борту российские граждане, пока нет, - сказал Кипоренко. - Мы находимся в тесном контакте с представительством Ethiopian Airlines в Найроби". 

Самолеты Boeing 737 MAX уже показали свою ненадежность — о возможных неисправностях этой модели Пятый канал рассказывал в ноябре 2018 года. Тогда абсолютно новый Boeing рухнул в Индонезии.



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