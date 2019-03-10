Балтийские ветра разбушевались не на шутку: в Польше полтораста человек без света

Ураганный ветер обрушился в минувшие сутки на территорию Польши, передает ТАСС. По данным Правительственного центра безопасности, в результате непогоды пострадал один человек, почти 150 тысяч граждан остались без электричества.

Спасатели сообщают, что на пострадавшую женщину упало дерево в местности Отвоцк. Она получила ранения и попала в больницу.

Сильнейший ветер сорвал крыши с 15 жилых домов и 4 хозяйственных построек. Из-за обрывов линий электропередачи 148 тысяч человек остались без света. В ряде регионов из-за разгула стихии перевернулись гаражи. В городе Явожно был закрыт костел, элементы башни которого срывало порывами ветра.

Польским пожарным и спасателям в последние часы пришлось выехать по нескольким сотням вызовов, связанных с поваленными деревьями. В Опольском воеводстве после удара молнии произошел пожар.

Институт метеорологии и водного хозяйства страны предупреждает, что сильный ветер может появиться в воскресенье почти во всех регионах.

Сильный шторм обрушился вчера и на Санкт-Петербург. В городе случилось множество происшествий - массово бились автомобили на дорогах, ветер валил деревья и конструкции, а на льду Финского залива развернулась спецоперация по спасению рыбаков.

Из-за снега, обледеневших дорог и низкой видимости в Санкт-Петербурге произошло большое количество ДТП, несколько из них были массовыми. По словам очевидцев, авариями с наибольшим количеством участников стали столкновения на трассе "Сортавала" (более 30 машин) и Приморском шоссе (8 машин), сообщает Stormnews со ссылкой на группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте". Информация о пострадавших пока не поступала.

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