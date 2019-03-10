Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Либералы вышли бороться с изоляцией Рунета воздушными шариками

Опубликовано 10.03.2019 в разделе комментариев 3

либералы интернет госдура
Либералы вышли бороться с изоляцией Рунета воздушными шариками

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг против «изоляции рунета». Организатором выступили Либертарианская партия и «Общество защиты интернета». Также согласованные акции были организованы в Хабаровске и Воронеже. 

Корреспондент “Ъ” сообщил, что на проспекте уже собралось около 10 тыс. человек. Большинство из них — молодые люди до 30 лет. В свою очередь столичное управление МВД РФ сообщило об участии в акции 6,5 тыс. человек. 

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов со сцены сообщил о 15 задержанных. Перед началом митинга были задержаны восемь активистов. Полиция потребовала лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством. 

Как рассказал “Ъ” Михаил Светов, сотрудники полиции дважды без объяснения причин изъяли баннеры и задники импровизированной сцены. «Изъяли дважды. Один раз мы вернули. Второй не удалось»,— сказал он. 

После выступления Михаила Светова на сцену вышла группа IC3PEAK. 

Ранее мессенджер Telegram призвал своих пользователей выйти на митинг против «изоляции рунета». «Митинг проводится в ответ на принимаемый закон об изоляции российского интернета, цель которого — введение в России тотальной цензуры»,— говорилось в сообщении Telegram. 

Напомним, в России может быть создана инфраструктура, которая «обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. Соответствующие поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также "засвеченный" в истории с отравлением экс-сотрудника ФСБ депутат Госдумы Андрей Луговой. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Расходы на изоляцию интернета составят около 20 млрд рублей.

В Хабаровске на аналогичный митинг собрались несколько десятков человек, он прошёл без происшествий. В Санкт-Петербурге члены Либертарианской партии и движения "АгитРоссия" провели акцию у офиса Роскомнадзора. Там они зажгли файер, наклеили на входную дверь ограничительную ленту и плакат "Здесь убивают русский интернет".

Материалы по теме:

Россия 2050  

Буря все равно грянет

Рунет отделят от Интернета, в духе скреп

Провинциальные истории - сумраки "глубинного народа" 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Казарян Левон Георгиевич написал 10.03.2019 18:19
"Полиция потребовала лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством."
- - - - - - -
Потрясающий полет фантазии. Как насчет бумажных самолетиков?
.
https://graniru.org/Politics/Russia/activism/d.275480
"Силовики поместили [воздушные] шары в автозак."
- - - - - - -
Какая символика! Мечтательные воздушные шарики ввергнуты в узилище. Требую освободить.
.
С правовой точки зрения полиция должна:
.
- предъявить документы, относящие воздушные шарики к объектам лицензирования, или наказать виновных в превышении власти,
.
- ответить за дискриминацию, поскольку в других случаях таких претензий не предъявлялось, как и с ее стороны нет препятствий свободной продаже воздушных шариков,
.
- вернуть отобранное имущество владельцам.
.
С политтехнологической точки зрения воздушные шарики весьма ценны. Они могут применяться наряду с таким средством, как поджигание шин, для создания ощущения, что власть не контролирует события. Как и дым, запускаемые шарики могут быть далеко видны, и дело за тем, чтобы превратить их в узнаваемый атрибут оппозиционной активности. Поскольку летящий шарик - это буквально то, с чем нечестивая власть не в состоянии справиться. А неприятие явления она уже опрометчиво выказала. Не сбивать же их - будет совсем смешно.
.
Если несколько раз это проделать, с соответствующим освещением через соцсети, то уже любой запуск воздушных шариков, скажем, на 8 марта или на свадьбу, будет восприниматься как оппозиционная акция.
.
Из этой ситуации нужно выжать все. Арест воздушных шариков настолько знаменателен - низок, труслив, омерзителен, что его можно превратить в главный, эмоционально безоговорочно ясный аргумент, дискредитирующий нечестивую власть. Что бы ее пропагандисты ни измышляли в оправдание, это будет вызывать лишь презрение.
Ответить
киргуду
подумаеш 10 тыщ написал 10.03.2019 18:04
населюков выперли бастовать....бастовать надо было после издежа путина 2002 года,год потерпев и свергнуть паршивое трепло...
Ответить
(без названия)
Демократия это колбаса из отходов написал 10.03.2019 18:00
Может фабрики рабочим! Землю крестьянам! Список Форбс к стенке, а Рунет перебьется.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хватит терпеть! Митинг 17.03
Хватит терпеть! Митинг 17.03
08.03.2019
Венесуэльская прачечная российских олигархов
Венесуэльская прачечная российских олигархов
10.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Либералы вышли бороться с изоляцией Рунета воздушными шариками (3)
Балтийские ветра разбушевались не на шутку: в Польше полтораста человек без света (0)
"Эфиопские авиалинии" на взлёте потеряли "Боинг 737" и почти полтораста пассажиров (0)
В Ленинграде бушует шторм, но наводнения не будет (0)
Анатолий Баранов: 7,5% доверия — это синоним 92,5% недоверия. Куда уж хуже? (12)
Чемпион по пожиранию блинов умер при "возвращении к истокам" (30)
Это надо помнить (22)
Фейковые новости - плохой знак для президента (7)
Из администрации Чувашии виднее учителя-лентяи и врачи-"совки", заслуженно бедные (5)
А не продать ли Украине Крым США? (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Несколько фоток телефонного качества
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Зелёная книга"
Дарья Митина Дарья Митина: На Басманный бандерятник наконец-то обратили внимание
Максим Калашников Максим Калашников: ВЕДЕНИЕ БОРЬБЫ В ИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: XVII Акт жёлтых жилетов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss