Либералы вышли бороться с изоляцией Рунета воздушными шариками

В Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг против «изоляции рунета». Организатором выступили Либертарианская партия и «Общество защиты интернета». Также согласованные акции были организованы в Хабаровске и Воронеже.

Корреспондент “Ъ” сообщил, что на проспекте уже собралось около 10 тыс. человек. Большинство из них — молодые люди до 30 лет. В свою очередь столичное управление МВД РФ сообщило об участии в акции 6,5 тыс. человек.

Один из лидеров Либертарианской партии Михаил Светов со сцены сообщил о 15 задержанных. Перед началом митинга были задержаны восемь активистов. Полиция потребовала лицензии на связки воздушных шаров, назвав их беспилотным летательным средством.

Как рассказал “Ъ” Михаил Светов, сотрудники полиции дважды без объяснения причин изъяли баннеры и задники импровизированной сцены. «Изъяли дважды. Один раз мы вернули. Второй не удалось»,— сказал он.

После выступления Михаила Светова на сцену вышла группа IC3PEAK.

Ранее мессенджер Telegram призвал своих пользователей выйти на митинг против «изоляции рунета». «Митинг проводится в ответ на принимаемый закон об изоляции российского интернета, цель которого — введение в России тотальной цензуры»,— говорилось в сообщении Telegram.

Напомним, в России может быть создана инфраструктура, которая «обеспечит работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. Соответствующие поправки внесли в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова, а также "засвеченный" в истории с отравлением экс-сотрудника ФСБ депутат Госдумы Андрей Луговой. За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Расходы на изоляцию интернета составят около 20 млрд рублей.

В Хабаровске на аналогичный митинг собрались несколько десятков человек, он прошёл без происшествий. В Санкт-Петербурге члены Либертарианской партии и движения "АгитРоссия" провели акцию у офиса Роскомнадзора. Там они зажгли файер, наклеили на входную дверь ограничительную ленту и плакат "Здесь убивают русский интернет".

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