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Московский листок

Против "обрубания" интернета протестовало 6,5 тысяч

Опубликовано 11.03.2019 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Против "обрубания" интернета протестовало 6,5 тысяч

В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Правда, власти клянутся, что речи об изоляции не идет, а есть намерениелишь обезопасить наших пользователей, если интернет нам все же отключат. Но, похоже, заявлениям властей уже не верят. Да и с чего верить?

Во-первых, никому еще в мире интернет не отключали. Более того, свободный доступ к всемирной сети признан ООН одним из основополагающих прав человека.

А во вторых нам много, чего обещали. Например, обещали, что законы об интернете будут направлены только против террористов и педофилов, а начали сажать студентов за репосты. Да и пенсионный возраст обещали не поднимать...

Понятно, что граждане не верят. Да и с чего быть особо доверчивым?

Но с другой стороны волной народного протеста митинг на Сахарова назвать тоже трудно. Понятно, что опасаются отключения Рунета от всемирной сети практически все, но одно дело опасаться, другое - выйти на активный протест. Пока что существующий уровень протеста навряд ли остановит власти перед их задумками. Так что готовимся к "глобусу Рязанской области" и "российскому интернету"...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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не хило
но почему же написал 11.03.2019 00:25
инфы не было о таком событии? Я б сходил.
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