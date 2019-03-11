Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: PR-специалистам МИД следовало бы быть скромнее

Опубликовано 11.03.2019 в разделе комментариев 0

сша мид
Анатолий Баранов: PR-специалистам МИД следовало бы быть скромнее

Дал интервью "Свободной прессе".

Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом, к передает сообщили в МИД России. 

По словам дипломатов, снаряд выявили на входе с улицы в терминал D и изъяли. Отмечается, что работник посольства покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции». Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк.

— Мне кажется, не стоит из персонального идиотизма отдельно взятого американского дипломата выстраивать очень сложную конспирологическую цепочку, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Это была минометная мина без взрывчатого вещества, он пояснил, что вез ее в свою частную коллекцию — в США гораздо спокойней относятся к обладанию гражданами различным вооружением. Он, конечно, знал, что нарушает российский закон, но, видимо, полагал, что как дипломата его не станут досматривать. А что мина имеет весьма характерный вид при просвечивании багажа, у него в мозгу как-то не сложилось.

— В МИД расценили инцидент как попытку провокации в отношении российского транспортного объекта. Что теперь? Гневными заявлениями все ограничится?

— А что хотел американец спровоцировать? Ядерную войну? Ну если бы провез удачно, сказал бы, что российская таможня плохо работает? Ну новость, мягко скажем, не очень ценная. PR-специалистам МИД РФ следовало бы быть немного скромней, мне кажется.

— Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево немедленно известило о произошедшем американское посольство. Что, по-вашему, ответят дипломаты?

— Думаю, все будет зависеть от оценки произошедшего юристами посольства. Ведь грубо нарушен именно российский закон, а американский если и нарушен, то не грубо. Могут сообщить, что дипломат понес дисциплинарное взыскание, и даже что он больше не вернутся в посольство в Москве. А могу сослаться на неприкосновенность и просто «послать» — в более благоприятные времена в отношениях между РФ и США американские дипломаты устраивали в пьяном виде и ДТП со смертельным исходом, и ничего…

— США не понаслышке знают об опасности терроризма. Они готовы сами пользоваться такими методами?

— Я уже сказал, это не терроризм, а идиотизм. У нас часто квалифицируют как терроризм деяния, к терроризму отношения никакого не имеющие. В конце концов, американец вез разукомплектованную мину в США из России, а не наоборот. И планов размахивать ей в самолете тоже, очевидно, не имел. Вот пусть с ним на родине героя и разбираются, а пресс-службе МИДа следовало бы ограничиться просьбой к Госдепартаменту тщательней отбирать сотрудников по психиатрическим критериям. Хотя в США эти критерии тоже мягче, чем у нас…

— А в нашем МИД поставили инцидент в один ряд с провокационными рейдами боевых кораблей и самолетов около наших границ.

— Я еще раз повторю: PR-специалистам МИД следовало бы быть скромнее. Можно, конечно, провоз мины в самолете сравнить и с бомбардировкой Хиросимы, но это не очень убедительная аналогия. Рейды украинских кораблей не просто имеют провокационную составляющую, это украинским руководством даже не скрывается. А тут масштаб, мягко скажем, пожиже… Просто после крушения СССР значимость дипломатической службы в России для американцев сильно понизилась. Это можно видеть и по деградации уровня послов, и по сотрудникам посольства в целом. Так, страна третьего мира, можно направлять чьих-нибудь дебильных племянников. С учетом же изменившихся отношений с США я бы только радовался — было бы хуже, если в московском посольстве США снова появились бы суперпрофессионалы. Тогда нашему МИДу и ответить было бы нечем. А так — развлекаются…



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хватит терпеть! Митинг 17.03
Хватит терпеть! Митинг 17.03
08.03.2019
Венесуэльская прачечная российских олигархов
Венесуэльская прачечная российских олигархов
10.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: PR-специалистам МИД следовало бы быть скромнее (0)
Против "обрубания" интернета протестовало 6,5 тысяч (1)
Либералы вышли бороться с изоляцией Рунета воздушными шариками (5)
Балтийские ветра разбушевались не на шутку: в Польше полтораста человек без света (0)
"Эфиопские авиалинии" на взлёте потеряли "Боинг 737" и почти полтораста пассажиров (0)
В Ленинграде бушует шторм, но наводнения не будет (0)
Анатолий Баранов: 7,5% доверия — это синоним 92,5% недоверия. Куда уж хуже? (13)
Чемпион по пожиранию блинов умер при "возвращении к истокам" (32)
Это надо помнить (22)
Фейковые новости - плохой знак для президента (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Несколько фоток телефонного качества
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Зелёная книга"
Дарья Митина Дарья Митина: На Басманный бандерятник наконец-то обратили внимание
Максим Калашников Максим Калашников: ВЕДЕНИЕ БОРЬБЫ В ИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: XVII Акт жёлтых жилетов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss