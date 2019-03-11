Анатолий Баранов: PR-специалистам МИД следовало бы быть скромнее

Дал интервью "Свободной прессе".

Сотрудник посольства США в Москве пытался провезти в багаже в столичном аэропорту Шереметьево минометную мину с взрывателем, но без взрывчатого вещества. Об этом, к передает сообщили в МИД России.

По словам дипломатов, снаряд выявили на входе с улицы в терминал D и изъяли. Отмечается, что работник посольства покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину «для личной коллекции». Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк.

— Мне кажется, не стоит из персонального идиотизма отдельно взятого американского дипломата выстраивать очень сложную конспирологическую цепочку, — считает главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Это была минометная мина без взрывчатого вещества, он пояснил, что вез ее в свою частную коллекцию — в США гораздо спокойней относятся к обладанию гражданами различным вооружением. Он, конечно, знал, что нарушает российский закон, но, видимо, полагал, что как дипломата его не станут досматривать. А что мина имеет весьма характерный вид при просвечивании багажа, у него в мозгу как-то не сложилось.

— В МИД расценили инцидент как попытку провокации в отношении российского транспортного объекта. Что теперь? Гневными заявлениями все ограничится?

— А что хотел американец спровоцировать? Ядерную войну? Ну если бы провез удачно, сказал бы, что российская таможня плохо работает? Ну новость, мягко скажем, не очень ценная. PR-специалистам МИД РФ следовало бы быть немного скромней, мне кажется.

— Линейное управление МВД на транспорте по аэропорту Шереметьево немедленно известило о произошедшем американское посольство. Что, по-вашему, ответят дипломаты?

— Думаю, все будет зависеть от оценки произошедшего юристами посольства. Ведь грубо нарушен именно российский закон, а американский если и нарушен, то не грубо. Могут сообщить, что дипломат понес дисциплинарное взыскание, и даже что он больше не вернутся в посольство в Москве. А могу сослаться на неприкосновенность и просто «послать» — в более благоприятные времена в отношениях между РФ и США американские дипломаты устраивали в пьяном виде и ДТП со смертельным исходом, и ничего…

— США не понаслышке знают об опасности терроризма. Они готовы сами пользоваться такими методами?

— Я уже сказал, это не терроризм, а идиотизм. У нас часто квалифицируют как терроризм деяния, к терроризму отношения никакого не имеющие. В конце концов, американец вез разукомплектованную мину в США из России, а не наоборот. И планов размахивать ей в самолете тоже, очевидно, не имел. Вот пусть с ним на родине героя и разбираются, а пресс-службе МИДа следовало бы ограничиться просьбой к Госдепартаменту тщательней отбирать сотрудников по психиатрическим критериям. Хотя в США эти критерии тоже мягче, чем у нас…

— А в нашем МИД поставили инцидент в один ряд с провокационными рейдами боевых кораблей и самолетов около наших границ.

— Я еще раз повторю: PR-специалистам МИД следовало бы быть скромнее. Можно, конечно, провоз мины в самолете сравнить и с бомбардировкой Хиросимы, но это не очень убедительная аналогия. Рейды украинских кораблей не просто имеют провокационную составляющую, это украинским руководством даже не скрывается. А тут масштаб, мягко скажем, пожиже… Просто после крушения СССР значимость дипломатической службы в России для американцев сильно понизилась. Это можно видеть и по деградации уровня послов, и по сотрудникам посольства в целом. Так, страна третьего мира, можно направлять чьих-нибудь дебильных племянников. С учетом же изменившихся отношений с США я бы только радовался — было бы хуже, если в московском посольстве США снова появились бы суперпрофессионалы. Тогда нашему МИДу и ответить было бы нечем. А так — развлекаются…