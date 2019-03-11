Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Силовигархия построит платную скоростную трассу к своим сочинским курортам за наш счёт

Опубликовано 11.03.2019 в разделе комментариев 0

сочи силовигархия дороги
Силовигархия построит платную скоростную трассу к своим сочинским курортам за наш счёт

Строительство скоростной автомагистрали вдоль Черноморского побережья Туапсе — Сочи могут доверить компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральном правительстве. 

По информации издания, трасса станет самой дорогой автомагистралью в стране. На ее строительство потребуется один триллион рублей. Проект новой четырехполосной дороги длиной 80,5 км (Туапсе-Сочи) Росавтодор представил в Минтранс. Она должна разгрузить существующий двухполосный серпантин от Джубги до Сочи, который сильно не справляется с нагрузкой, пробки растягиваются на километры, зачастую движение полностью останавливается. 

Генподрядчиком, пишут «Ведомости», планируют сделать компанию «Мостотрест». «Пока это намерения, должен быть конкурс», — пояснил изданию федеральный чиновник. Компания Ротенберга уже построила несколько дорог в Адлере и в Сочи. «Мостотрест» также занимался проектом самого дорогого и протяженного российского моста — Крымского. Движение по переправе длиной 19 километров было запущено весной прошлого года, напоминает ИА FlashSiberia.

От редакции: Собственно, им теперь особенно-то и некого стесняться: не народца же, который проглотил пенсреформу?.. Делят подряды исключительно между собой, и даже веселее - силовигархия в статусе правительства и президента придумывает, что построить, а потом в статусе исполнителя получает подряды. Прекрасно всё сложилось у "питерских" и крепится на госпатриотизме. Причём если кто-то думает, что так решается именно вопрос разгрузки существующей трассы (а она действительно узковата, даже в самом Краснодаре есть дороги пошире, хоть и немного) - то ошибается. Это бизнес, трасса будет, конечно же, платной. "Абсолютно либеральный лидер" так внедряет в инфраструктуру свободу выбора для дорогих россиян - хотите побыстрее, платите. Так уже много где.

"Государственно-частное партнёрство" - нет, придумывает-то как бы государство (хотя, группировку силовигархии как-то сложно обобщать до всего государства, даже аппарат, госбюрократия гораздо шире этой тусовки нефтегазовых и дорожно-строительных миллиардеров), но строит частный капитал, получающий государственные ассигнования, чтобы потом "отбивалось". Капитализм, товарищи, а вы сами-то чего ждали? Тот же Крымский мост, по которому Путин так лихо прокатился на оранжевом камазе - продолжения в виде приличной дороги в Крыму уже не имеет, и там никакого Ротенберга с лопатой вы не встретите, не прибыльно, нет тендера и т.д. Как говорится, мост - за наш счёт, а уж дальше - сами граждане, сами, хоть пешком, хоть ползком. Там ни "Розы хутора", ни газпромовских лыжных трасс потому что. Пока государство обслуживает и реализует интересы только силовигархии - будет именно так.

Д.Ч.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Хватит терпеть! Митинг 17.03
Хватит терпеть! Митинг 17.03
08.03.2019
Венесуэльская прачечная российских олигархов
Венесуэльская прачечная российских олигархов
10.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Силовигархия построит платную скоростную трассу к своим сочинским курортам за наш счёт (0)
Анатолий Баранов: PR-специалистам МИД следовало бы быть скромнее (5)
Против "обрубания" интернета протестовало 6,5 тысяч (17)
Либералы вышли бороться с изоляцией Рунета воздушными шариками (8)
Балтийские ветра разбушевались не на шутку: в Польше полтораста человек без света (1)
"Эфиопские авиалинии" на взлёте потеряли "Боинг 737" и почти полтораста пассажиров (0)
В Ленинграде бушует шторм, но наводнения не будет (0)
Анатолий Баранов: 7,5% доверия — это синоним 92,5% недоверия. Куда уж хуже? (16)
Чемпион по пожиранию блинов умер при "возвращении к истокам" (33)
Это надо помнить (25)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: BLACKOUT ПО-ВЕНЕСУЭЛЬСКИ
Дарья Митина Дарья Митина: Несколько фоток телефонного качества
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Зелёная книга"
Дарья Митина Дарья Митина: На Басманный бандерятник наконец-то обратили внимание
Максим Калашников Максим Калашников: ВЕДЕНИЕ БОРЬБЫ В ИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss