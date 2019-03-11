Силовигархия построит платную скоростную трассу к своим сочинским курортам за наш счёт

Строительство скоростной автомагистрали вдоль Черноморского побережья Туапсе — Сочи могут доверить компании Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в федеральном правительстве.

По информации издания, трасса станет самой дорогой автомагистралью в стране. На ее строительство потребуется один триллион рублей. Проект новой четырехполосной дороги длиной 80,5 км (Туапсе-Сочи) Росавтодор представил в Минтранс. Она должна разгрузить существующий двухполосный серпантин от Джубги до Сочи, который сильно не справляется с нагрузкой, пробки растягиваются на километры, зачастую движение полностью останавливается.

Генподрядчиком, пишут «Ведомости», планируют сделать компанию «Мостотрест». «Пока это намерения, должен быть конкурс», — пояснил изданию федеральный чиновник. Компания Ротенберга уже построила несколько дорог в Адлере и в Сочи. «Мостотрест» также занимался проектом самого дорогого и протяженного российского моста — Крымского. Движение по переправе длиной 19 километров было запущено весной прошлого года, напоминает ИА FlashSiberia.

От редакции: Собственно, им теперь особенно-то и некого стесняться: не народца же, который проглотил пенсреформу?.. Делят подряды исключительно между собой, и даже веселее - силовигархия в статусе правительства и президента придумывает, что построить, а потом в статусе исполнителя получает подряды. Прекрасно всё сложилось у "питерских" и крепится на госпатриотизме. Причём если кто-то думает, что так решается именно вопрос разгрузки существующей трассы (а она действительно узковата, даже в самом Краснодаре есть дороги пошире, хоть и немного) - то ошибается. Это бизнес, трасса будет, конечно же, платной. "Абсолютно либеральный лидер" так внедряет в инфраструктуру свободу выбора для дорогих россиян - хотите побыстрее, платите. Так уже много где.

"Государственно-частное партнёрство" - нет, придумывает-то как бы государство (хотя, группировку силовигархии как-то сложно обобщать до всего государства, даже аппарат, госбюрократия гораздо шире этой тусовки нефтегазовых и дорожно-строительных миллиардеров), но строит частный капитал, получающий государственные ассигнования, чтобы потом "отбивалось". Капитализм, товарищи, а вы сами-то чего ждали? Тот же Крымский мост, по которому Путин так лихо прокатился на оранжевом камазе - продолжения в виде приличной дороги в Крыму уже не имеет, и там никакого Ротенберга с лопатой вы не встретите, не прибыльно, нет тендера и т.д. Как говорится, мост - за наш счёт, а уж дальше - сами граждане, сами, хоть пешком, хоть ползком. Там ни "Розы хутора", ни газпромовских лыжных трасс потому что. Пока государство обслуживает и реализует интересы только силовигархии - будет именно так.

Д.Ч.