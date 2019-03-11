КНР отказывается от падучих боингов, Путинская Россия свои илы возрождать не планирует

Управление гражданской авиации КНР временно запретило авиакомпаниям страны использовать самолеты Boeing 737 MАХ после того, как накануне аналогичный ему лайнер потерпел крушение в Эфиопии.

За последние полгода это вторая авиакатастрофа, связанная с самолетами этого типа - предыдущая случилась 29 октября 2018 года в Джакарте. Обе трагедии произошли через короткое время после вылета лайнера из аэропорта, отмечают в пресс-службе управления гражданской авиации КНР. Поэтому с 18:00 по местному времени (13:00 по Москве) 11 марта все перевозчики КНР должны временно прекратить использовать Boeing 737 Max 8.

Администрация гражданской авиации объявит о возобновлении эксплуатации Boeing 737 Max 8 после подтверждения принятия всех мер по безопасности полетов, отмечается в сообщении. Вместо Boeing 737 Max 8, находящихся в пользовании китайских перевозчиков в числе 96 лайнеров, будут летать Boeing 737-800, уточняет Reuters.

С 10 марта эксплуатацию Boeing 737 Mах 8 также остановила авиакомпания Ethiopian Airlines, говорится в ее Twitter. Полеты приостановлены в качестве дополнительной меры предосторожности до дальнейшего уведомления.

Компания Boeing со своей стороны после катастрофы самолета в Эфиопии отказалась от презентации новейшего летательного аппарата Boeing 777X, запланированной на 13 марта, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании.

"Мы откладываем презентацию Boeing-777X, назначенную на 13 марта, и связанные с ней мероприятия со СМИ. Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем", - сообщил представитель Boeing. Собеседник агентства выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом и заявил, что на данный момент авиакомпания ставит в приоритет поддержку клиентов.

В российской S7 пока подобных указаний не получали

Авиакомпания S7, которая является единственным российским эксплуатантом Boeing-737 MAX, пока не получала рекомендаций Boeing о приостановке полетов на этом типе самолетов, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Специалисты авиакомпании внимательно следят за расследованием и находятся в постоянном диалоге с производителем. Пока никаких рекомендаций от Boeing о необходимости приостановки полетов на Boeing-737 MAX в авиакомпании не поступало", - заявили в S7.

В авиакатастрофе погибли 19 сотрудников структур ООН и двое работников "Сбербанка"

По предварительным данным, в авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 сотрудников структур, связанных с Организацией Объединенных Наций (ООН), сообщает сайт Международной организации по миграции ООН (IOM). В частности, погибла молодая сотрудница IOM, гражданка Германии Энн-Катрин Фейгл, летевшая в Найроби на учебу.

Также жертвами крушения стали сотрудники не менее пяти подразделений IOM: Всемирной продовольственной программы, Агентства ООН по делам беженцев, Международного союза электросвязи, Программы ООН по окружающей среде. 11 марта ООН и ее структуры приспустят флаги в знак траура.

Генеральный директор IOM Антонио Виторино выразил свои искренние соболезнования и глубочайшее сочувствие семьям погибших катастрофы.

Также о гибели своих сотрудников при крушении Boeing 737 Max 8 сообщил "Сбербанк". Жертвами трагедии стали Екатерина и Александр Поляковы, пишет РБК со ссылкой на сообщение кредитной организации.

Супруги Поляковы, работавшие в компании "Сбербанк Лизинг", летели в Африку на отдых. "Сбербанк" обещает оказать помощь и поддержку родственникам погибших.

Ранее посольство России в Эфиопии сообщало, что на борту лайнера также находился россиянин Сергей Вяликов. Он работал инструктором по прыжкам с парашютом в Твери.

Boeing 737 Max 8 разбился утром 10 марта в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Лайнер направлялся в Найроби и потерпел крушение через шесть минут после взлета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждане Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян, восемь жителей КНР, девять граждан Франции и восемь американцев.

От редакции: ФОРУМ.мск ещё в 2005-м году предупреждал, что будет именно так, что надо поднимать из руин отечественное авиастроение, гражданскую авиацию обеспечивать собственными самолётами - тем более, что Ил-86 и Ил-96 гораздо выше двухтурбинных и напичканных сомнительной электроникой боингов по степени безопасности. И сколько бы не только государственных, но и частных отечественных авиакомпаний денег - пошло б в авиастрой! Вот это было бы в хорошем смысле государственно-частное партнёрство...

"Речь идет о катастрофах Boeing 737 только последнего периода (чуть больше года), в которых гибли десятки людей. Мы не приводим гораздо более длинного списка летных происшествий и аварий, в ходе которых все более-менее обошлось.

Ни одна авиакомпания мира, и одна страна-производитель не смогла бы после такой колоссальной аварийности продержаться на мировом рынке авиационной техники. Кроме мирового монополиста Boeing. Кроме мирового гегемона США.

Если посмотреть на Россию, то она сама, добровольно отказалась от производства собственных пассажирских самолетов, отличавшихся на порядок большей надежностью, чем Boeing 737. И теперь наши авиаперевозчики гордятся друг перед другом, кто из них больше закупил американского секонд-хенда фирмы Boeing.

Редакция ФОРУМА.мск хотела бы патриотически призвать "Летайте самолетами Аэрофлота!" Но, к сожалению, и там тоже теперь сплошной Boeing."

Однако, отчасти вняв нашим тревогам и создав ОАК, силовигархия ограничилась, как всегда, пиаром - и разве что позорный "суперджет" стал итогом многолетнего "втавания с колен" в этой отрасли. Ну, и кто его теперь закупает хотя бы в РФ? Только авиаотряд Россия". А все заграничные авиакомпании отказались от этого, с постоянно отваливающимися и к тому же не своими двигателями заурядного самолётика (и зачем было проводить такую дорогостоящую конверсию в изначально строившем только военные самолёты КБ Сухого?). "Хорошая баба, но дураку досталась" - принято у нас говорить...

Но тут-то речь о всей стране, и не только о тысячах специалистов, которые были вынуждены переквалифицироваться и покинуть отрасль, речь и о нашей безопасности, которую не "эфиопы", а собственные сатрапы вверяют заведомо убойной "технологической гегемонии" Боингов. Вместо внедрения серийного производства илов на вымирающих без того заводах (Саратовском, например, добитом в 2012-м году, аккурат после майских указов и бла-бла про 25 миллионов "высокотехнологичных" рабочих мест), Путин сам стал кататься на Иле-96 - вот и весь прогресс. Да, четыре турбины - это советское качество и гарантия от многих проблем двухтурбинных лайнеров, но служат эти советские достижения антисоветской власти, гробящей советскую индустрию.

Дмитрий Чёрный, редактор

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