Верблюдов сжигать можно, если во славу России...

Полиция города Ангарска Иркутской области вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с ритуальным сожжением верблюдов. Правоохранительные органы не усмотрели в жертвоприношении пяти животных нарушения закона, сообщает Znak.com.

Полицейские проводили проверку на основании материалов прокуратуры, которая отреагировала на появившийся 21 февраля на YouTube видеоролик о жертвоприношении и публикации в СМИ на эту тему. По итогам расследования силовики отказались возбуждать уголовное дело по статье 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). "Причина - отсутствие состава преступления", - сообщил прокурор Ангарска Денис Кабатов. Он добавил, что прокуратура согласилась с решением, которое приняли полицейские.

Напомним, обряд под названием "Жэн тэнгэри яба" проводили участники Ангарской религиозной организации шаманов "Вечно синее небо", которой руководит заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков. Он заявил, что ритуал проводился впервые в современной истории с целью восстановить "те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению России".

Животных умертвили под звуки шаманских бубнов, а мясо сварили в котлах и поднесли духам на костровище. В церемонии приняли участие около 500 человек. Опубликованное видео вызвало широкий общественный резонанс. "Мы результата достигли - люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее", - сказал Цыбиков. Он также сообщал, что побывал в прокуратуре, где дал пояснения по поводу обряда и готов принять любое наказание за нарушение закона.

Жертвоприношение осудили шаманы из религиозного центра "Тэнгэри", расположенного в Бурятии. "У нас нет таких обрядов, это безумие. Все, что вы видите, - это сумасшествие и кощунство, оскорбление божеств", - говорится в комментариях к видео. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол также осудил сожжение верблюдов в Иркутской области, отметив, что не давал разрешения на обряд.

От редакции: Мы всё твердим - сциальный регресс... Но держим в руках при этом чудо-технику, смартфоны и прочие гаджеты, которых при кровавом тоталитаризме и уравниловке, при КГБ и адском "совке" быть не могло. Это ведь техническое отображение и обеспечение индивидуальных свобод, завоёванных контрреволюцией, капитализмом. Вот только когда на такие гаджеты снимают сжигание верблюдов - это...

Да-да, это социальный регресс. И когда вдобавок правоохранители не видят ничего в этом зазорного - то точно, очередная ступенька вниз пройдена. Архаизация экономических отношений влечёт за собой реванш давно пройденных архаических практик, шаманизма и прочей "музейщины". Теперь уже и "зарезай-баран", то есть жертвоприношения публичные - на очереди. А что? Вы же за традиционные ценности, а не за феминизм там всяческий и не за большевизм, который шаманов из Советов гнал, а попов даже сажал и строить Беломорканал заставлял? Тогда стойте законопослушно и смотрите, как во славу России Путинской жгут верблюдов, режут баранов, выставляют мощи... Вы это всё заслужили, граждане сырьевой империи!

Д.Ч.

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