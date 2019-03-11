Как пытали и "опускали" в Первой ярославской колонии

Юристы правозащитного фонда "Общественный вердикт" передали "Новой газете" новые записи с пытками заключенных ярославской колонии N1, сделанные на видеорегистраторы надзирателей. ИК-1 "прославилась" в июле 2018 года, когда издание обнародовало первую запись с пытками осужденного Евгения Макарова. В дальнейшем последовали новые видео и рассказы об издевательствах сотрудников как этой, так и других колоний.

Нынешнюю запись имело в виду УФСИН по Ярославской области, заявившее 16 февраля, что "обнаружено видео, при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников ФСИН". Однако никаких подробностей ведомство не сообщило, и "Новая газета" решила исправить этот недочет, сообщается на сайте издания 11 марта.

Юристы передали "Новой" три видео. На первых двух, общей продолжительностью в 45 секунд, показано, как в феврале 2017 года в "пыточную комнату" заводят осужденного Павла У., который до этого отбыл семь суток в ШИЗО. Сотрудники вывели его из камеры рано утром, чтобы препроводить в "дежурку" для физического наказания.

Павел У. отказался куда-либо идти и сказал "бейте здесь", однако его выволокли из камеры. Все это он рассказал юристам "Общественного вердикта", уже выйдя на свободу. А в тот день, как видно в трехсекундном ролике, он сидит спиной к автору видео, вокруг - около десяти человек в камуфляжной форме, один из которых, глядя прямо в камеру, говорит: "Выключай".

Затем, судя по всему, проходит некоторое время, и в следующем ролике Павел У. уже стоит со следами сильных побоев. По приказу одного из тюремщиков "Давай! Кури!" он затягивается сигаретой, которую дает ему человек в черной робе. "Нас тут сорок, а ты один", - слышится голос кого-то из тюремщиков.

Как рассказал юристам Павел У., когда он пришел в "дежурку", то увидел, что там уже собрались сотрудники с орудиями пыток: "У них были дубинки, несколько штук, киянка - такой деревянный молоток, кусок фанеры плоский. Это все они принесли с собой".

Заключенного раздели, повалили лицом на парту, зажали рот полотенцем и стали избивать по ягодицам и пяткам. Время от времени осужденный терял сознание, но его поливали водой, чтобы он пришел в себя, и продолжали избиение. Под конец экзекуции в комнату ввели другого заключенного, имевшего "пониженный социальный статус" - "опущенного", которым в тюрьме становятся после изнасилования заключенными.

Другим осужденным нельзя есть из тарелок зэков "пониженного статуса", здороваться с ними за руку или брать у них сигареты. И, заставив Павла У. закурить сигарету, которую перед тем прикурил второй заключенный, сотрудники ИК тем самым понизили его статус, то есть "опустили". "Опущенных", или "пинчей", заставляют выполнять самую грязную работу, например мыть туалеты.

"Угроза "опущением" наряду с пытками стала сегодня распространенной практикой работы с заключенными. Администрации колоний используют этот инструмент не только для наказания, но и в конкретных хозяйственных целях, например, при нехватке рук на "грязных работах", - рассказала юрист "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова.

В дальнейшем Павлу У., который все последующие дни лежал в своей камере и "блевал кровью, ссался кровью, ходил в туалет жидким", подавали еду в посуде для "пинчей", чтобы закрепить его статус, и использовали на "грязных работах" на полгода, остававшиеся до освобождения.

Павел У. перечислил имена, фамилии и клички издевавшихся над ним сотрудников: "Забадалов, он же Винтовой, Круглов Иван Александрович, он же Саныч, Кирилл-Помидор, Ярослав Олегович, Липский, Руслан Цветков...". Бывшие заключенные ИК-1 помогли опознать и других сотрудников - Яблокова, Соловьева, Зыбина и Мамояна. Эти люди "засветились" в других пыточных роликах из ярославской колонии и сейчас арестованы, как и Цветков.

"Однако никто из "новых" участников пыточного мероприятия в отношении Павла У. до сих пор не стал фигурантом уголовного дела, хотя данная запись, как мы полагаем, у следователей уже есть", - отмечает "Новая газета".

Напомним, Кировский районный суд Ярославля отправил под домашний арест бывшего начальника исправительной колонии N1 Дмитрия Николаева, подозреваемого в организации пыток заключенного Евгения Макарова. Главу пенитенциарного учреждения задержали 18 февраля.

В то время как Главное следственное управление СК настаивало на аресте Николаева, прокурор просил отправить его под домашний арест, аргументируя тем, что "заключение под стражу - слишком жесткая мера пресечения", сообщает Telegram-канал "Яркуб".

Адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова подала ходатайство, чтобы во время заседания Николаев находился не в клетке, а рядом с адвокатами, как это предусматривает Европейская конвенция о защите прав человека. Суд удовлетворил ходатайство.

Новости по теме:

В Путинской России за год рекордно прибыло киприотов

Поджопник полицаю на акции "Он нам не царь" в Красноярске суд оценил в 170 тысяч

Уволен начальник колонии, в которой обжирался икрой и крабами детоубийца Цеповяз

Надя Толокно добивается статуса потерпевшей по делу о рабском труде заключенных в Мордовии

Полицаи побежали: из-за пенсионной реформы оказалось, что по выслуге 20 лет пора увольняться

Полицаи заставили удалить репост скандального видео с похорон криминального авторитета в Амурске