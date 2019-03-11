Мы вдвое и втрое переплачиваем за ЖКУ. Кому?

Большинство граждан РФ переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Глава ведомства отметил, что подобная ситуация на российском рынке сложилась из-за колоссальных проблем с законодательством. «Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше ста процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья», — заявил Артемьев.

Руководитель ФАС отметил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, четверть — наоборот, недоплачивают, а тарифы в них заниженные. По словам Артемьева, сегодня в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза.

Для ликвидации подобных перекосов в правительстве уже внесли около полутора тысяч правок в действующее законодательство, однако этого недостаточно, жалуется Артемьев. Для решения проблем ФАС внесло в кабмин полноценный проект закона, который эти проблемы должен решить.

Напомним, первый взлёт тарифов был в Москве в 2013-м году, при Собянине. Далее шёл плавный захват коммунального хозяйства монополистом - ГБУ Жилищник. При номинальной свободе выбора управляющей компании, явочным порядком, при поддержке "юристов" Минстроя, все дома загоняли к Жилищнику. Кстати, и все прежние работы - слесарные, водопроводчиков, Жилищник делает по тарифам, а не бесплатно, как могли себе позволить дома в ЦАО, кооперативы, содержавшие на зарплатах своих мастеров.

Например, в ЦАО, в Тверском районе в 2012-м квартплата за жилплощадь в 73 кв. метра составляла 2-3 тысячи - при условии самоуправления ЖСК. Многое "отбивалось" субарендой, но как только Минстрой ликвидировал ЖСК Артистов балета ГАБТ СССР - Жилищник вздул квартплату вчетверо. Всё это надо подробно расследовать.

Сюда, конечно, добавилась графа "капремонт", но всё равно - разительная разница...

И так - по всей Москве. Какие это суммы, и как Жилищник ими "делится" с Минстроем - неплохо бы выяснить теперь СК.

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