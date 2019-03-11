На многострадальном рынке "Садовод" искали криптовалютные фермы

Столичные правоохранительные органы проводят проверки на московских рынках "Москва" и "Садовод", сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"Рейды проходят на рынках, в частности - ТЦ "Москва" в Люблино и на территории "Садовода" на юго-востоке города", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что правоохранительные органы с трех часов ночи проводят операцию совместно с сотрудниками миграционной полиции.

По его словам, причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами в столице в минувшие выходные, привлекшие внимание правоохранительных органов.

Он не исключил, что на территории рынков могут также искать криптовалютные фермы.

Напомним, более года назад в январе на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы бушевал крупный пожар. На территории торговых линий наблюдался густой черный дым. Площадь пожара достигала 200 кв. метров. С территории рынка было эвакуировано порядка 40 человек.

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