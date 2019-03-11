В квартире обомжевшей матери спасена оставленная одной надолго пятилетняя девочка

Уголовное дело о халатности работников органов социальной защиты и полиции возбуждено в ходе расследования, начатого в столице после обнаружения в замусоренной квартире малолетней девочки с признаками истощения и отставания в развитии. Произошедшее квалифицируется как покушение на убийство.

О возбуждении дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).в отношении чиновников сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Установлено, что стражи порядка и сотрудники местного отдела социальной защиты населения длительное время не принимали мер по проверке условий проживания девочки и исполнения 47-летней Ириной Гаращенко родительских обязанностей, пояснил собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, установлено, что вросший в кожу девочки предмет является не украшением, а полиэтиленовым шнурком, который родительница повязала ей на шею.

В воскресенье представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире.

"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, на шее девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение. Со слов соседей, мать ребенка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Иванова.

Полицию на место происшествия вызвали жильцы дома, услышавшие громкие крики девочки. "Когда девочка не переставая пищала несколько часов и ко мне обратилась с сообщением консьерж, я сразу прибыла на место и дождалась полиции, - рассказала старшая по подъезду Людмила Сержантова. - Она приехала в первом часу ночи, а дверь взломали только в четвертом часу утра. Сама квартира довольно большая, трехкомнатная, дверь в нее - крепкая, железная".

Юлия Иванова отметила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Следователи допрашивают женщину, ребенок госпитализирован в реанимацию. По предварительным данным, соседи неоднократно вызывали полицейских, но те не проявили должного внимания.

Это событие вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях.

В понедельник пресс-служба СК РФ сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте матери девочки.

"При допросе в качестве подозреваемой она пояснила, что является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время", - говорится в сообщении следственных органов.

Подозреваемая также сообщила, что из-за просроченного долга по кредиту, а также задолженности за коммунальные платежи, "она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому".

Между тем Людмила Сержантова говорила, что Ирина задолжала 670 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги. "Я несколько раз обращалась к ней с вопросом - может быть, чем помочь? Однако Ирина заявляла, что работает в энергетической компании и зарплата у нее неплохая - 60-70 тысяч рублей", - добавила старшая по подъезду.

По данным телеграм-канала Mash, Гаращенко последнее время работала уборщицей. А ранее подозреваемая, по ее словам, была финансовым консультантом.

В понедельник о состоянии пострадавшей девочки рассказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, девочка не истощена, но не разговаривает, а ее состояние оценивается медиками как средне-тяжелое, передает ТАСС.

"Я видела девочку, была у нее в больнице. На данный момент не подтверждается информация, что ребенок находится в состоянии истощения, она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает", - сказала Кузнецова.

От редакции: История почти как в Кирове, только без гибели ребёнка - там девочка, которой мать перед уходом воду отключила в квартире, пыталась есть стиральный порошок и бабушка нашла её уже без признаков жизни... Чем тот, кировский отдельный случай "слабее" того, что произошло в Кемерово в "Зимней вишне" менее года назад? И в Кирове, и в Кемерово именно по вине, по причине осознанных ими действий - погибли дети.

Одичание и отчуждение от основных своих, родительских функций взрослого населения сырьевой империи пробивает очередное дно. В какое общество вести им на таких поводках детей? Долги за ЖКУ - висят лезвием гильотины, и, как выясняется, по всей стране дико завышены тарифы, и это создаёт социальный стресс, который вон до чего доводит, транслируется далее - вот и в таких формах. По квартире видно, какую убогую жизнь вела воспитывавшая девочку мамаша, работая в "энергетической компании"... Жизнь в городе по всем растущим тарифам - становится привилегией.

И это не дети-маугли, это рукотворное одичание - которое без такого специфического участия взрослых не было бы возможно. Чем в такой ситуации хуже детдом? Да советский детдом, с его потрясающе высоким уровнем воспитания на фоне подобных эпизодов озверения населения - покажется университетом! Из детского дома вышел, например, Николай Губенко, например, вот так - из детдомовцев в министры культуры (правда, ненадолго, но факт значимый)...

Д.Ч.

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