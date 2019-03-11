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Московский листок

Медведев разрешил Воробьёву вырубать Лосиный остров ради трассы

Опубликовано 11.03.2019 в разделе комментариев 0

экология едро подмосковье дороги лосиноостровская
Медведев разрешил Воробьёву вырубать Лосиный остров ради трассы

Премьер-министр Дмитрий Медведев позволил изменить границы национального парка «Лосиный остров» ради модернизации участка Щёлковского шоссе в Подмосковье. Соответствующее распоряжение он направит в Министерство природных ресурсов и экологии. 

Вопрос был поднят во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, который отметил, что данная федеральная трасса давно не реконструировалась.

Воробьёв пояснил, что власти «прибавили» к парку две тысячи га подмосковной земли, а теперь для строительства современной трассы необходимо вывести 100 га. 

Губернатор подчеркнул, что местные жители «просто требуют» модернизации шоссе, и поэтому он просит ускорить выпуск постановления, чтобы начать проектирование. 

Ранее News.ru писал, что власти области намерены в три раза увеличить число синих контейнеров для раздельного сбора мусора. По словам Воробьёва, этот план будет реализован до конца первого полугодия.

- Причём тут мусор? - удивляется редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный. - Что за примитивные технологии вброса крайне негоативной информации под сладкими соусами ближайших и далёких тем? И откуда это Воробьёв взял цифру 75%? Где данные этого опроса опубликованы? Есть серьёзное подозрение, что очередной Ротенберг тут сорвёт очередной куш - а вот как будут "компенсировать" вырубленный лосиный лес? Что, выращивать будут новые леса? Это ведь занимает десятки лет - чтобы там смогли поселиться дикие звери... В общем, очередной "Химкинский лес" зажёгся на нашей и без того полыхающей "горячими точками" Москве. И не решивший проблем Ядрово, пытаюийся синими контенерами прикрыть всероссийский срам Воробьёв тут будет своего партайгеноссе Медведева радовать и не такими "данными" соцопросов - прямо торопят, природа им, местным, не важна, а вот вырубка леса под трассу просто необходима! Единороссы врут как жрут... 

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