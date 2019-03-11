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Московский листок

В Рязани россиянка родила во время пьянки сына, выбросила его в помойку и продолжила пить

Опубликовано 11.03.2019 в разделе комментариев 1

кризис дети рязань
В Рязани россиянка родила во время пьянки сына, выбросила его в помойку и продолжила пить

В Рязани женщина выбросила на ближайшую помойку своего новорожденного сына, сообщает РИА "Новости" региональное управление СК. 

По данным ведомства, утром 10 марта 31-летняя местная жительница родила ребенка, находясь в гостях, где она распивала спиртное. Затем она положила младенца в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Плач новорожденного услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала полицейских и скорую помощь. 

Как уточняют следователи, ребенка доставили в детский перинатальный центр. Личность роженицы установлена. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".

Отметим, что за последний месяц это уже четвёртая или пятая новость подобного содержания, только в Кирове мать уморила голодом свою трёхлетнюю дочь, а в Улан-Удэ, в Бурятии педагоги и полиция спасли малолетнего ребенка, который умирал от истощения в запертом жилище. Мальчик оказался в ловушке после внезапной смерти пожилой родственницы. Ребёнок был госпитализирован в состоянии крайнего истощения... Об остальных случаях - ниже, внутри новостей, по ссылкам.

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Всего комментариев к статье: 1
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Это Россия
Рязань написал 11.03.2019 23:22
Видео родов https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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