Спецназ ФСБ штурмует полицию

Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника. В ходе спецоперации регионального УФСБ был задержан начальник отдела МВД России по Новоусманскому району Воронежской области подполковник Анатолий Уваров. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», сообщает РИА «Новости». Силовику грозит до четырех лет лишения свободы.

Я, конечно, понимаю, все в жизни бывает. Но если нужно предъявить обвинения подполковнику полиции, то это возможно проделать только в виде спецоперации спецназа ФСБ и со штурмом целого отделения? Интересно, танки и артиллерия применялись или обошлись носимым оружием? Каковы потери спецназа? Сколько полицейских погибло при штурме околотка?

Если под рукой всего лишь подполковника полиции такие силы и средства, что для его нейтрализации нужен штурм, то как будет проходить арест, скажем, регионального министра внутренних дел в звании генерал-майора? Не иначе как с "Альфой", Таманской дивизией и часовой артподготовкой. Ну и штурмовой авиацией, не иначе.

В Новой Усмани, кстати, речь шла о преступлении средней тяжести, с максимальным сроком в четыре года. Это что, у нас теперь такая управляемость на местах? По повестке уже в Следком не ходят?

Как тут не процитировать нашумевшую недавно статью Владислава Суркова: "Самые брутальные конструкции его (государства - прим.ред.) силового каркаса идут прямо по фасаду, не прикрытые какими-либо архитектурными излишествами. (...) Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств, и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы делают военно-полицейские функции государства важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а наоборот, демонстрируют..."

Я так понимаю, на "огромных неоднородных пространствах" приняли статью как руководство к действию, и принялись демонстрировать. Получилось внушительно.

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Сообщает Сергей Резник:

"Сегодня судья Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону Людмила Иорданская переместила из под домашнего ареста в тюрьму лежачего инвалида Игоря Ткаченко.

Диагноз: двусторонний деформирующий коксартроз IV стадии, сломан искусственный сустав и т.д.

Слава самому гуманному, Первомайскому районному суду.

На днях, Игорю Ткаченко предстоит этап из ростовского ИВС в "донской Бухенвальд", тюрьму ФКУ СИЗО-3 Новочеркасска.

В ФКУ СИЗО-3 людей кормят помоями.

Им тоже слава".

Ну если они друг друга спецназом штурмуют по делу, в котором и повестки много, то чего простым гражданам ждать?

В общем, ничего хорошего ожидать не приходится...

А.Б.