Компартия Турции идет на выборы железной поступью

Коммунистическая партия Турции (TKP) провела массовый митинг в Стамбуле в воскресенье, 10 марта, как единственная партия, которая действительно представляет трудящихся Турции на предстоящих местных выборах 31 марта. TKP баллотируется на муниципальных выборах во всех 81 провинциях Турции, 85 районов и 2 города с ее кандидатами в мэры и муниципальными советами.

В воскресенье тысячи людей, членов и друзей TKP из разных провинций Турции, собрались на площади Картал для замечательного митинга TKP, участвующего в выборах. Многие люди высказались по поводу своей позиции на выборах, выкрикивая лозунги «Если деньги господствуют, у трудящихся есть своя Коммунистическая партия» и «Мы не в одной лодке». Коммунистическая интеллигенция присоединилась к TKP в предвыборном митинге со своими речами, стихами и музыкой, а также выступили рабочие из разных секторов и отраслей, включая сталь, косметику, текстиль, строительство, услуги и так далее.

Что касается участия TKP в выборах, генеральный секретарь TKP Кемаль Окуян отметил, что суть проблемы заключается в борьбе за создание новой Турции, и добавил: «Мы используем слово «новый» как революционеры, как коммунисты. Для нас новые средства означают более прогрессивный, более продвинутый, просвещенный смысл. И мы утверждаем, что создадим новую Турцию. Потому что эта тьма, эта несправедливость и это неравенство не соответствуют нашей любимой стране».

«Да, мы свергнем эту систему, которая порождает неравенство, несправедливость, бедность, безработицу, кризисы и войны. Мы говорим об этом честно. Мы свергнем! Чтобы создать новую систему, красивую, равную», — заявил Окуян. Он также призвал людей поддержать коммунистов на местных выборах, чтобы укрепить силы рабочего класса.

Кандидат в депутаты провинции ДКК Фатих Мехмет Масоглу и Мазгирт (округ Дерсим в восточной части Анатолии) кандидат Дерья Оз приветствовал людей, присутствовавших на митинге. Они призвали голосовать за коммунистов, чтобы распространить пример социалистического муниципалитета, испытанного в Овачике, на всю страну.

Кандидат в мэры коммунистов от Стамбула Зехра Гюнер также призвал жителей и избирателей Стамбула усилить борьбу на благо трудящихся Стамбула. Отметив, что есть один Стамбул, который капиталисты хотят использовать для получения прибыли, и есть другой, в котором трудящиеся пытаются выжить в тяжелых условиях труда и жизни, Гюнер сказал, что «каждый голос за TKP будет укреплять баррикады, построенные против системы капиталистов и реакционеров». Кандидаты в мэры столичного муниципалитета Стамбула, Анкары и Измира являются воинственными кадрами TKP, которые до своей кандидатуры имели важные политические и организационные обязанности.

TKP будет продвигать свою политическую и организационную деятельность во время, и после местных выборов, охватывая трудящихся по всей стране.