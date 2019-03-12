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Московский листок

В РЖД решили продать свою историю

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 0

ржд памятник дзержинский
В РЖД решили продать свою историю

Источник: Левый Фронт – Пенза

РЖД выставила на продажу памятник основателю и руководителю ВЧК, а также с 1921 по 1924 годы наркому путей сообщения, Феликсу Дзержинскому, расположенный рядом с одноимённым дворцом культуры в Пензе. Информация об этом появилась на сайте «Российских железных дорог». 

Продать памятник и территорию вокруг него планировалось на аукционе, который должен состояться 12 марта в Самаре. Приём заявок для участия в аукционе был открыт 17 января и должен был завершиться 1 марта. Начальная цена объекта составляла 1 млн. 150 тысяч рублей. Однако 5 февраля открытый аукцион был прекращён. С чем это связано, в компании не разъясняют. Организатор аукцион вправе отменить его проведение в любой момент без объяснения причин. Согласно порядку проведения аукциона, он признаётся несостоявшимся в случае отсутствия заявок либо в случае принятия участия в аукционе только одного участника. 

По нашим данным, аукцион мог не состояться по той причине, что в компании ОАО «РЖД» было принято решение сначала решить вопрос с переносом памятника Феликсу Дзержинскому, а уже затем выставить земельный участок на продажу. 

Левый Фронт считает правильным, если памятник Феликсу Дзержинскому будет перенесён на улицу Московскую, к зданию регионального Управления ФСБ. Мы будем внимательно следить за развитием событий и готовы предпринять все меры для защиты памятника, в случае если «РЖД» запланирует его просто снести без переноса в новое место.



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