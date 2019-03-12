Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Роснефть" для Боливарианской революции

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
"Роснефть" для Боливарианской революции

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters. 

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям США. А глава «Роснефти» Игорь Сечин продолжает спасать режим», — заявил Помпео журналистам в Вашингтоне.

***

В словах Помпео, конечно, логики маловато - кризис помогли создать США задолго до Чавеса, когда в богатейшей Венесуэле шли голодные бунты, хотя правительство было и либеральным, и проамериканским. Чавес как раз олицетворял для населения выход из этого кризиса, но США сделали все, чтобы кризис не кончался. И вот теперь "Роснефть" продолжает покупать нефть, чем поддерживает режим преемника Чавеса Николаса Мадуро.

А как еще должна поступать государственная российская компания? Напомню, что и "Роснефть" тоже находится под санкциями США, то есть там с удовольствием распространили бы венесуэльский кризис и на Россию, просто пока не все получается. И в чем-то благодаря венесуэльской нефти, кстати.

Почему же, интересно, "Роснефть", находящаяся под американскими санкциями, должна поддерживать эти санкции в отношении Венесуэлы? И почему Россия не должна спасать дружественный ей режим Мадуро, что в этом странного вообще?

Понятно, что досаждает Майку Помпео - Россия спасает Венесуэлу от действий США. 

***

Теперь о мотивах. 

Себя Мадуро на недавней Ассамблее нарoдoв мира в Каракасе охарактеризовал как «марксиста-ленинца, который верит в Бога», вызвав аплодисменты аудитории.

Навряд ли Владимир Путин или Игорь Сечин могут сказать о себе тоже самое, тем более публично. 

Пишет Дарья Митина, только что вернувшаяся из Каракаса: "Мнoгие венесуэльцы (и не тoлькo венесуэльцы, слышала oт мнoгих делегатoв, например, из африканских стран) пoлагают, чтo Путин вoзглавляет Кoммунистическую Партию Рoссийскoй Федерации. Oчень удивляются, кoгда мы их разубеждаем".

Кстати, и во внутренней политике, которая в РФ навряд ли и в кошмарном сне может быть охарактеризована как "социалистическая" или даже просто социальная, существенная часть населения по-африкански верит, что во внешней политике Путин проводит совершенно иную линию. Что Путин возрождает в иных условиях Советский союз и строит новую "социалистическую систему"...

Об этом парадоксе недавно высказался на НТВ профессор Барабанов. Россия проводит политику правоконсервативную, а в союзниках у нее в основном левые и даже ультралевые режимы. Из-за чего возникает, конечно, много странностей - по идейным позициям Майк Помпео для Путина практически "друг, товарищ и брат", а Николас Мадуро - "аццкий сотона", но в реальной политике ровно наоборот.

Так что защищает сегодня "Роснефть" в Венесуэле - завоевания Боливарианской революции Чавеса или кошелек Игоря Ивановича? Мне так кажется второе, а остальное - всего лишь побочный эффект от интересов кошелька.

В российском Крыму нет ни "Сбербанка", ни ВТБ, да и "Роснефти" там тоже нет - полуостров под санкциями, и конфликтующие с Америкой государственные российские компании свято чтут санкции США. При этом в Крыму нет ни Чавеса, ни Мадуро, ни даже монархически настроенного Игоря Стрелкова. И госкорпораций тоже нет.

А в Венесуэле присутствует "Роснефть", и можно подумать, является кошельком Коминтерна. А на самом деле государство в лице лучших его представителей спит и видит, как вернуться в компанию "Большой семерки" и продолжать скупать недвижимость на Лазурном берегу и не общаться при этом с местной прокуратурой.

Является ли Путинская Россия надежным партнером Венесуэлы и ее Боливарианской революции? Риторический вопрос...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.86,  Голосов: 7
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Мадуро и Путин братья навек
КОБА написал 12.03.2019 11:23
Суть любого режима определяется структурой его экономики, это азбука марксизма. В экономическом отношении путинская Россия и мадуровская Венесуэла суперреакционны в своем сырьевом убожестве и похожи, как братья-близнецы. Схема обеих экономик элементарна: добывается сырая нефть и продается за рубеж, часть дохода тратится на проедание люмпенизированному и дисквалифицированному населению (хорошие спецы удирают за границу), остальное присваивается правящей бюрократией и связанным с нею бизнесом, эти доходы прячутся в оффшорах. Недаром между мадуровскими и путинскими верхами такая взаимная симпатия родственных душ. Различаются страны только пропагандисткими лозунгами (духовноскрепными в России и левыми в Венесуэле) и степенью деградации реального сектора и инфраструктуры жизнеобеспечения. В Венесуэле и то и другое уже окончательно сдыхает на глазах, в России остатки реального сектора и созданной еще в советские времена инфраструктуры пока держатся, но деградируют в том же направлении.
Ответить
Боливар не выдержит двоих
Боливариванец написал 12.03.2019 10:15
Сенчин и Ко обобрали до нитки, до полной нищеты народ Венесуэлы, то же самое сделают и с народом России.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Преследование многодетных матерей в Казахстане
Преследование многодетных матерей в Казахстане
12.03.2019
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
12.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Левада": большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу (0)
Михаил Фридман оказался самым богатым жителем Лондона (1)
Псковская и Тверская области возглавили рейтинг регионов с самой высокой смертностью (1)
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет (0)
Полиция устроила облаву на нелегалов на рынке " Фуд Сити" (3)
"Роснефть" для Боливарианской революции (2)
В РЖД решили продать свою историю (1)
Преследование многодетных матерей в Казахстане (0)
Компартия Турции идет на выборы железной поступью (3)
Спецназ ФСБ штурмует полицию (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Придет ли Советская власть из Каракаса в Москву?
Максим Калашников Максим Калашников: Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В ряд с другими
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Суровые будни "полицейского государства" по Суркову
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: То-то ли ещё будет...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss