"Роснефть" для Боливарианской революции

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.

«Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, венесуэльской госкомпании, вопреки санкциям США. А глава «Роснефти» Игорь Сечин продолжает спасать режим», — заявил Помпео журналистам в Вашингтоне.

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В словах Помпео, конечно, логики маловато - кризис помогли создать США задолго до Чавеса, когда в богатейшей Венесуэле шли голодные бунты, хотя правительство было и либеральным, и проамериканским. Чавес как раз олицетворял для населения выход из этого кризиса, но США сделали все, чтобы кризис не кончался. И вот теперь "Роснефть" продолжает покупать нефть, чем поддерживает режим преемника Чавеса Николаса Мадуро.

А как еще должна поступать государственная российская компания? Напомню, что и "Роснефть" тоже находится под санкциями США, то есть там с удовольствием распространили бы венесуэльский кризис и на Россию, просто пока не все получается. И в чем-то благодаря венесуэльской нефти, кстати.

Почему же, интересно, "Роснефть", находящаяся под американскими санкциями, должна поддерживать эти санкции в отношении Венесуэлы? И почему Россия не должна спасать дружественный ей режим Мадуро, что в этом странного вообще?

Понятно, что досаждает Майку Помпео - Россия спасает Венесуэлу от действий США.

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Теперь о мотивах.

Себя Мадуро на недавней Ассамблее нарoдoв мира в Каракасе охарактеризовал как «марксиста-ленинца, который верит в Бога», вызвав аплодисменты аудитории.

Навряд ли Владимир Путин или Игорь Сечин могут сказать о себе тоже самое, тем более публично.

Пишет Дарья Митина, только что вернувшаяся из Каракаса: "Мнoгие венесуэльцы (и не тoлькo венесуэльцы, слышала oт мнoгих делегатoв, например, из африканских стран) пoлагают, чтo Путин вoзглавляет Кoммунистическую Партию Рoссийскoй Федерации. Oчень удивляются, кoгда мы их разубеждаем".

Кстати, и во внутренней политике, которая в РФ навряд ли и в кошмарном сне может быть охарактеризована как "социалистическая" или даже просто социальная, существенная часть населения по-африкански верит, что во внешней политике Путин проводит совершенно иную линию. Что Путин возрождает в иных условиях Советский союз и строит новую "социалистическую систему"...

Об этом парадоксе недавно высказался на НТВ профессор Барабанов. Россия проводит политику правоконсервативную, а в союзниках у нее в основном левые и даже ультралевые режимы. Из-за чего возникает, конечно, много странностей - по идейным позициям Майк Помпео для Путина практически "друг, товарищ и брат", а Николас Мадуро - "аццкий сотона", но в реальной политике ровно наоборот.

Так что защищает сегодня "Роснефть" в Венесуэле - завоевания Боливарианской революции Чавеса или кошелек Игоря Ивановича? Мне так кажется второе, а остальное - всего лишь побочный эффект от интересов кошелька.

В российском Крыму нет ни "Сбербанка", ни ВТБ, да и "Роснефти" там тоже нет - полуостров под санкциями, и конфликтующие с Америкой государственные российские компании свято чтут санкции США. При этом в Крыму нет ни Чавеса, ни Мадуро, ни даже монархически настроенного Игоря Стрелкова. И госкорпораций тоже нет.

А в Венесуэле присутствует "Роснефть", и можно подумать, является кошельком Коминтерна. А на самом деле государство в лице лучших его представителей спит и видит, как вернуться в компанию "Большой семерки" и продолжать скупать недвижимость на Лазурном берегу и не общаться при этом с местной прокуратурой.

Является ли Путинская Россия надежным партнером Венесуэлы и ее Боливарианской революции? Риторический вопрос...

Анатолий Баранов