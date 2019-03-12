Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полиция устроила облаву на нелегалов на рынке " Фуд Сити"

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 3

Полиция устроила облаву на нелегалов на рынке " Фуд Сити"

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити", расположенном на Калужском шоссе в Москве. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, цель мероприятия -профилактика нарушений в сфере миграционного законодательства.

"Рейд полиции на территории "Фуд Сити" на Калужском шоссе связан с мероприятиями, направленными на выявление нарушений требований миграционного законодательства, а также проверкой людей, работающих на данном рынке на причастность к различным преступлениям", - сказал собеседник агентства, не уточнив задержан ли кто-либо в ходе рейда.

Напомним, накануне, 11 марта, обыски проводились в помещениях торгового центра «Москва» в Люблино и рынка «Садовод» на юго-востоке столицы. Там правоохранители задержали несколько десятков человек.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Чингачгук написал 12.03.2019 11:04
А чего на них "облавы"-то устраивать,не проще вьезд ограничить?Какой смысл выловить несколько десятков гастеров,когда по стране шляются миллионы точно таких же?Другое дело,хотя бы экономика "страшно развивалась",а то ведь,кроме демпинга заработной платы от них никакого толку нет...
Ответить
(без названия)
Ченко написал 12.03.2019 10:40
Первое: поздравляю с возвращением к скрепам и т.п., мероприятие на 100% крепостническое; но нет лиха без добра- (сознание определяет бытие, а бытие определяют три вещи: питие, бритие, битие)- так вот в данном случае БИТИЕ определяет сознание- людям (методом от противного) показывают что это такое - ПРАВО НА ТРУД!..
Второе: "патриоты" должны от радости трепака танцевать и в И-нете ролики радостных танцев выкладывать, а если нет - никакие они не патриоты...
Третье: а если полиция и Росгвардия (жандармерия)проведут облаву на патриотов - была бы спина-найдется вина\желай рабу добра- ломай ему ребра,-трепака от радости плясать можно?..
Ответить
(без названия)
Урц написал 12.03.2019 10:39
Путин будет ОЧЕНЬ не доволен таким поведением полиции. Нельзя же так притеснять его лучших друзей!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что такое статья Суркова про путинизм?:
Результаты
Интернет-ТВ
Преследование многодетных матерей в Казахстане
Преследование многодетных матерей в Казахстане
12.03.2019
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
12.03.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Левада": большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу (0)
Михаил Фридман оказался самым богатым жителем Лондона (1)
Псковская и Тверская области возглавили рейтинг регионов с самой высокой смертностью (1)
Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет (0)
Полиция устроила облаву на нелегалов на рынке " Фуд Сити" (3)
"Роснефть" для Боливарианской революции (2)
В РЖД решили продать свою историю (1)
Преследование многодетных матерей в Казахстане (0)
Компартия Турции идет на выборы железной поступью (3)
Спецназ ФСБ штурмует полицию (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Придет ли Советская власть из Каракаса в Москву?
Максим Калашников Максим Калашников: Желтые жилеты и крах Евросоюза: РФ это не поможет
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: В ряд с другими
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Суровые будни "полицейского государства" по Суркову
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: То-то ли ещё будет...
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss