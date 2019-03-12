Полиция устроила облаву на нелегалов на рынке " Фуд Сити"

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити", расположенном на Калужском шоссе в Москве. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, цель мероприятия -профилактика нарушений в сфере миграционного законодательства.

"Рейд полиции на территории "Фуд Сити" на Калужском шоссе связан с мероприятиями, направленными на выявление нарушений требований миграционного законодательства, а также проверкой людей, работающих на данном рынке на причастность к различным преступлениям", - сказал собеседник агентства, не уточнив задержан ли кто-либо в ходе рейда.

Напомним, накануне, 11 марта, обыски проводились в помещениях торгового центра «Москва» в Люблино и рынка «Садовод» на юго-востоке столицы. Там правоохранители задержали несколько десятков человек.