Полиция устроила облаву на нелегалов на рынке " Фуд Сити"

В Москве сотрудники полиции и Росгвардии проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков "Фуд Сити", расположенном на Калужском шоссе в Москве. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, цель мероприятия -профилактика нарушений в сфере миграционного законодательства.
"Рейд полиции на территории "Фуд Сити" на Калужском шоссе связан с мероприятиями, направленными на выявление нарушений требований миграционного законодательства, а также проверкой людей, работающих на данном рынке на причастность к различным преступлениям", - сказал собеседник агентства, не уточнив задержан ли кто-либо в ходе рейда.
Напомним, накануне, 11 марта, обыски проводились в помещениях торгового центра «Москва» в Люблино и рынка «Садовод» на юго-востоке столицы. Там правоохранители задержали несколько десятков человек.
Чингачгук написал 12.03.2019 11:04
Ченко написал 12.03.2019 10:40
Второе: "патриоты" должны от радости трепака танцевать и в И-нете ролики радостных танцев выкладывать, а если нет - никакие они не патриоты...
Третье: а если полиция и Росгвардия (жандармерия)проведут облаву на патриотов - была бы спина-найдется вина\желай рабу добра- ломай ему ребра,-трепака от радости плясать можно?..
Урц написал 12.03.2019 10:39