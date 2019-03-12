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Московский листок

Псковская и Тверская области возглавили рейтинг регионов с самой высокой смертностью

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 1

Псковская и Тверская области возглавили рейтинг регионов с самой высокой смертностью

Самая высокая смертность в 2018 году в РФ зафиксирована в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. Высокий уровень смертности также отмечается в Новгородской области — 16,5, в Ивановской — 16, Владимирской — 15,8. В среднем смертность в РФ по итогам 2018 года составила 12,4 человека на 1 тыс. населения.

Самые низкие показатели смертности наблюдаются на Кавказе и на Севере. Так за прошедший год в Ингушетии на тысячу населения умерло всего три человека, в Чеченской Республике показатель составляет 4,2, в Дагестане - 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии - по 7,8, а в Тюменской области - 7,9.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
защеканы написал 12.03.2019 11:54
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ, ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН, НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И СОВМЕСТНО С ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРАМИ ТТК..., БЛОКИРУЕТ ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ !?!
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G7(8)...
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html и https://planejj.livejournal.com/263.html и https://tsarstvojj.livejournal.com/342.html
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ВНИМАНИЕ !!! Лубянские кибер клоуны, модифицируют и искажают интернет трафик таким образом, что после открытия избранного сайта, в его содержимом появляется сторонняя информация о тяжких заболеваниях. Это не сторонняя и не внутренняя реклама данных сайтов! Модифицируюятся пакеты данных (html,css,JS,php...) проходящие через серверы ОПГ ФСБ, причем TCP флаги корректные. Идет массивное внушение...
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