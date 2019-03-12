Псковская и Тверская области возглавили рейтинг регионов с самой высокой смертностью

Самая высокая смертность в 2018 году в РФ зафиксирована в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата. Высокий уровень смертности также отмечается в Новгородской области — 16,5, в Ивановской — 16, Владимирской — 15,8. В среднем смертность в РФ по итогам 2018 года составила 12,4 человека на 1 тыс. населения.

Самые низкие показатели смертности наблюдаются на Кавказе и на Севере. Так за прошедший год в Ингушетии на тысячу населения умерло всего три человека, в Чеченской Республике показатель составляет 4,2, в Дагестане - 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии - по 7,8, а в Тюменской области - 7,9.