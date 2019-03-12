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Московский листок

Михаил Фридман оказался самым богатым жителем Лондона

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 1

Михаил Фридман оказался самым богатым жителем Лондона

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман с состоянием $15 млрд стал самым богатым жителем Лондона, сообщает Forbes. До этого в течение нескольких лет таковым считался выходец из СССР, владелец Access Industries Леонард Блаватник. Теперь местом его постоянного проживания является Нью-Йорк. По данным Forbes в Лондоне проживают 55 миллиардеров с совокупным состоянием $226 млрд.

В интервью изданию в конце 2017 года Фридман рассказывал, что в основном работает в Лондоне. «Я налоговый резидент Великобритании. У меня есть еще и гражданство Израиля, но я там не живу. Я живу в Лондоне», — говорил миллиардер. В британской столице Фридман купил у бизнесмена из Кувейта исторический особняк Athlone House за 65 млн фунтов. «Это просто старый дом. Там много таких. В этом доме одно время располагался госпиталь королевских воздушных сил, потом он сменил еще нескольких хозяев», — рассказывал он.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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а деньги
тыбрил из раша написал 12.03.2019 11:56
спер,типа заработал.
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