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Московский листок

"Левада": большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 4

"Левада": большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу

Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу и считают, что обе страны должны быть независимыми государствами, с открытыми границами без визового и таможенного режима. Такого мнения, согласно совместному опросу "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, придерживаются 52% россиян и 48% украинцев. Закрытую границу с визовым и таможенным режимами поддержали 25% респондентов в РФ и 38% участников опроса в Украине.

О хорошем отношении к украинцам заявили 82% россиян, из них 25% охарактеризовали свое отношение как очень хорошее. На Украине 77% граждан хорошо относятся к россиянам, из них 23% — очень хорошо.

При этом, большинство россиян и украинцев резко отрицательно относятся к руководству соседней страны (позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев).

О едином государстве высказываются 17% российских респондентов и 4% - украинских.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Не трожь,убьет! написал 12.03.2019 13:22
Хотя политика СМИ и евреональских правителей прямо совершенно и резко обратная,например СМИ в России добились вопроса к мультипутину ,что глядя в зомбоящик кажется,что мы живем в окраине,новости отрицательные только оттуда.похожее и в окраине бывшей российской империи.иии? Смотрел в камеры.баранов ты много куришь ,а потом под ментальных контролем хозяев принимаешь неэффективные решения.люди тупеют и твой лозунг вверху тока декларация Ротшильдов.я нашел косвенное доказательство ,что эльфятина разозлилась на ю на непись и юниты их великой игры,и почистила реальность ,как это счас зовут эффектом мандейлы.одно из них Ясинский с книгой ник.тот имел двух принцесс эльфу и дроу и даже детей,был по крутости на уровне богов.а счас там во всех книжках какой-то детский лепет свороченных мозгов .какие -то фиговые надутые описания магических технологий,вообще читать невозможно.есть и другие афтыры на эту тему ,отправленные в черную дыру одноименной команды наемников.эльфа рулз!а вы репта,репта....!
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Украинец+русский=Дружба !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 12.03.2019 12:27
...Приветствую Вас...
Украинцы - это Дружественный
и хороший Народ!А вот ТЕ,кто
НЫНЕ там(на Украине)в Полит-
руководстве ЭТО...Враги Украины,
это Преступный СБРОД!!!
```
Но вот про "Единое" государство -
"базаров-НЕТ"!Вряд-ли такое в
ОБОЗРИМОЙ перспективе возможно,
а "это" - Десятки лет...
- - - - -
Ничего ни к кому личного!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 12-3-19;
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Выбрать брата из крутых - хорошая много ходовочка
Анатолий И написал 12.03.2019 12:25
Русские выбрали себе нового брата, из дерзких и крутых. А укропы идут в жопу.
Вы теперь с Рамзаном дружим, и кавказцы нас не будут резать и обижать, потому что мы - братья.
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(без названия)
стоик1927 написал 12.03.2019 12:24
Как не старается ублюдочное ТВ сионистов, а славяне едины и скоро перебьют сионистов на своей земле?
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