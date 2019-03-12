"Левада": большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу

Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу и считают, что обе страны должны быть независимыми государствами, с открытыми границами без визового и таможенного режима. Такого мнения, согласно совместному опросу "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, придерживаются 52% россиян и 48% украинцев. Закрытую границу с визовым и таможенным режимами поддержали 25% респондентов в РФ и 38% участников опроса в Украине.
О хорошем отношении к украинцам заявили 82% россиян, из них 25% охарактеризовали свое отношение как очень хорошее. На Украине 77% граждан хорошо относятся к россиянам, из них 23% — очень хорошо.
При этом, большинство россиян и украинцев резко отрицательно относятся к руководству соседней страны (позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев).
О едином государстве высказываются 17% российских респондентов и 4% - украинских.
Не трожь,убьет! написал 12.03.2019 13:22
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 12.03.2019 12:27
Украинцы - это Дружественный
и хороший Народ!А вот ТЕ,кто
НЫНЕ там(на Украине)в Полит-
руководстве ЭТО...Враги Украины,
это Преступный СБРОД!!!
```
Но вот про "Единое" государство -
"базаров-НЕТ"!Вряд-ли такое в
ОБОЗРИМОЙ перспективе возможно,
а "это" - Десятки лет...
- - - - -
Ничего ни к кому личного!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон.Канада. 12-3-19;
Анатолий И написал 12.03.2019 12:25
Вы теперь с Рамзаном дружим, и кавказцы нас не будут резать и обижать, потому что мы - братья.
стоик1927 написал 12.03.2019 12:24