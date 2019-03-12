"Левада": большинство украинцев и россиян хорошо относятся друг к другу

Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу и считают, что обе страны должны быть независимыми государствами, с открытыми границами без визового и таможенного режима. Такого мнения, согласно совместному опросу "Левада-центра" и Киевского международного института социологии, придерживаются 52% россиян и 48% украинцев. Закрытую границу с визовым и таможенным режимами поддержали 25% респондентов в РФ и 38% участников опроса в Украине.

О хорошем отношении к украинцам заявили 82% россиян, из них 25% охарактеризовали свое отношение как очень хорошее. На Украине 77% граждан хорошо относятся к россиянам, из них 23% — очень хорошо.

При этом, большинство россиян и украинцев резко отрицательно относятся к руководству соседней страны (позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев).

О едином государстве высказываются 17% российских респондентов и 4% - украинских.