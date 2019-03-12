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Московский листок

Силовики задержали и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 1

Силовики задержали и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова

Правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова и его заместителя Сергея Савина, сообщают региональные СМИ.

"12 марта и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин были приглашены для беседы правоохранительными структурами", - сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно сообщению СК РФ Карабасов и Савин допрашиваются в качестве свидетелей по делу уголовному делу о взяточничестве в МП «Детское питание».

Карабасов назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани 15 сентября 2017 года. До этого он возглавлял региональные министерства лесного хозяйства и природопользования.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Какой душенька,
как Путин в телевизоре! написал 12.03.2019 14:30
.
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