Силовики задержали и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова Правоохранительные органы задержали исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова и его заместителя Сергея Савина, сообщают региональные СМИ. "12 марта и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин были приглашены для беседы правоохранительными структурами", - сообщила пресс-служба горадминистрации. Согласно сообщению СК РФ Карабасов и Савин допрашиваются в качестве свидетелей по делу уголовному делу о взяточничестве в МП «Детское питание». Карабасов назначен на должность исполняющего обязанности главы администрации Рязани 15 сентября 2017 года. До этого он возглавлял региональные министерства лесного хозяйства и природопользования.



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