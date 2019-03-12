В ООН насчитали 3 тысячи жертв конфликта в Донбассе В результате военного конфликта в Донбассе погибли более трех тысяч мирных жителей, еще до девяти тысяч получили ранения, заявила глава миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер. По ее словам, в 2018 году миссия зафиксировала гибель 55 мирных жителей Донбасса и ранения у 224 человек. "В общем более 3 тысяч гражданских лиц были убиты с начала конфликта и до 9 тысяч получили ранения", - цитирует РИА Новости Фрейзер. По ее словам, в 2018 году миссия зафиксировала гибель 55 мирных жителей, 224 человека получили ранения. Она сказала, что этот показатель в два раза ниже, чем в 2017 году.



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