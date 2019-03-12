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Московский листок

Европарламент лишил Россию статуса стратегического партнера ЕС

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 1

Европарламент лишил Россию статуса стратегического партнера ЕС

Евросоюз не может считать Россию стратегическим партнером из-за ее "действий в отношении Украины". Об этом, как передает Интерфакс", говорится в резолюции Европарламента о состоянии политических отношений ЕС-Россия, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.

В документе отмечается, что подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией нуждается в пересмотре.

Европейские парламентарии призывают ЕС "к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией" и обосновывают свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства ныне противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Европарламент считает, "что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные второй статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть".

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Напугали ежа голой ж....
Ёршик написал 12.03.2019 16:18
Базовые цели и ценности ЕС направлены исключительно на собственную выгоду и на поддержку США,как соверена. А стратегическое место России в понимании еврочиновников заключено в неукоснительном соблюдении Россией еврохотелок за счет самой России.Пора на всю эту словесную туфту положить член с прибором.ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДОЛЖНЫ ОСТАТЬСЯ ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ РОССИИ. В ПАСЕ мы засиделись непозволительно долго.Наглядный пример: G7 без России лишь потерял. А мы спокойно все свое решаем в G20. И даже очень не прочь,чтобы в G7 включили Дуркаину. Вместо воздушных европузырей нам важно реальное наполнение проектов.
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