Европарламент лишил Россию статуса стратегического партнера ЕС

Евросоюз не может считать Россию стратегическим партнером из-за ее "действий в отношении Украины". Об этом, как передает Интерфакс", говорится в резолюции Европарламента о состоянии политических отношений ЕС-Россия, принятой во вторник на пленарной сессии в Страсбурге.

В документе отмечается, что подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Россией нуждается в пересмотре.

Европейские парламентарии призывают ЕС "к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией" и обосновывают свой вывод тем, что как внутренняя, так и внешняя политика российского государства ныне противоречат целям и базовым ценностям ЕС.

Европарламент считает, "что в нынешних обстоятельствах Россию больше нельзя расценивать как стратегического партнера; принципы, провозглашенные второй статьей СПС, больше не соблюдаются, и поэтому СПС следует пересмотреть".