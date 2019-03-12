Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного Интернета

Вооруженные силы РФ приступили к разработке суверенного интернета для нужд российских военнослужащих, который в будущем может стать частью общенациональной закрытой сети. Как сообщают "Известия", закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название - мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).

Отмечается, что первый этап работ планируется завершить к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года. Подчеркивается, что у МТСС будет свой собственный поисковик. Для того, чтобы система могла быть независимой и функционировала, военные будут прокладывать волоконно-оптический кабель через Арктику.

Вся информация в системе будет храниться на серверах Министерства обороны РФ. Кроме того, планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data. При этом суверенный интернет не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих его с Всемирной паутиной.

По словам экспертов, военная сеть обмена информацией в будущем пригодится при создании общенационального суверенного интернета, а, возможно, даже станет его частью.

«Сеть можно использовать в народном хозяйстве, например, для системы закупок и контроля качества продукции», - сообщил изданию аналитик компании Fintech Lab Сергей Вильянов.