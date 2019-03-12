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Московский листок

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного Интернета

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 4

Вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного Интернета

Вооруженные силы РФ приступили к разработке суверенного интернета для нужд российских военнослужащих, который в будущем может стать частью общенациональной закрытой сети. Как сообщают "Известия", закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название - мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС).

Отмечается, что первый этап работ планируется завершить к концу 2019-го, а полностью она будет готова через два года. Подчеркивается, что у МТСС будет свой собственный поисковик. Для того, чтобы система могла быть независимой и функционировала, военные будут прокладывать волоконно-оптический кабель через Арктику.

Вся информация в системе будет храниться на серверах Министерства обороны РФ. Кроме того, планируется, что МТСС позволит организовать скоростную передачу практически любого объема информации на всей территории страны с использованием технологии Big Data. При этом суверенный интернет не будет иметь точек обмена трафиком, связывающих его с Всемирной паутиной.

По словам экспертов, военная сеть обмена информацией в будущем пригодится при создании общенационального суверенного интернета, а, возможно, даже станет его частью.

«Сеть можно использовать в народном хозяйстве, например, для системы закупок и контроля качества продукции», - сообщил изданию аналитик компании Fintech Lab Сергей Вильянов.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Наш ответ Чемберлену
Великий ПУ написал 12.03.2019 16:33
КЛИШЫЗ представил последнюю разработку - технологию, способную продолжать блокировку Интернета в случае ядерной войны и гибели цивилизации.
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это верное решение
chvv написал 12.03.2019 16:24
В принципе развязку каналов делают провайдеры и так. Как работает многоканальная радио связь (мобильники все такие)? На одной несущей накладываются со своим сдвигом множество каналов. За счет широкополосной связи и имеют свои глобальные сети по стране - налоговики, пенсионщики и думаю есть другие. Другой вопрос что в принципе можно перейти с одного канала на другой, но для этого нужно подключаться к провайдеру и разбираться с его программным обеспечением. Т.е. да - для военных это верное решение. В принципе вся государственная официальная сеть должна сидеть на своей сети (о чем уже давно писал). Это можно делать за счет широкополосной связи, особенно там где нет особых секретов. Но можно конечно тянуть отдельные кабели, что обойдется существенно дороже. Правда все равно будут делать точки перехода из одних сетей в другие. Поэтому чрезмерное удорожание ни к чему.
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(без названия)
ксотрел написал 12.03.2019 16:17
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ, ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН, НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И СОВМЕСТНО С ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРАМИ ТТК..., БЛОКИРУЕТ ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ !?!
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
ЗНАЙ ТОВАРИЩ!!! ВЛАСТЬ ЭТО ТЫ (ГРАЖДАНИН РФ), ИБО ТЫ ПРИНИМАЕШЬ НА РАБОТУ В ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДУМУ (ВЫБОРАМИ) И ПЛАТИШЬ ЗАРПЛАТУ (НАЛОГАМИ), ЖУЛИКАМ И ВОРАМ ИЗ ПИТЕРСКИХ ПОДВОРОТЕН (ЧИНОВНИКАМ). И НАМ С НИХ СПРАШИВАТЬ ЗА ИХ "ТРУДЫ" И БЕСПРЕДЕЛ. ИНАЧЕ ЭТО ДОБРОВОЛЬНОЕ РАБСТВО И МЕДЛЕННАЯ (МУЧИТЕЛЬНАЯ) ГИБЕЛЬ ОТ ГОЛОДА И ХОЛОДА.
ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА - ЭТО СТОЛКНОВЕНИЕ РАБОВ С ОЛИГАРХАМИ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА СТРАН G7(8)...
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html и https://planejj.livejournal.com/263.html и https://tsarstvojj.livejournal.com/342.html
___________
ВНИМАНИЕ !!! Лубянские кибер клоуны, модифицируют и искажают интернет трафик таким образом, что после открытия избранного сайта, в его содержимом появляется сторонняя информация о тяжких заболеваниях. Это не сторонняя и не внутренняя реклама данных сайтов! Модифицируюятся пакеты данных (html,css,JS,php...) проходящие через серверы ОПГ ФСБ, причем TCP флаги корректные. Идет массивное внушение...
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(без названия)
Арата Горбатый написал 12.03.2019 16:12
Результат будет как всегда: на выходе - пшик, а выделенные средства - разворованы.
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