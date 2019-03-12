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Московский листок

Чистый отток капитала из РФ вырос в два раза с начала года

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 0

Чистый отток капитала из РФ вырос в два раза с начала года

Чистый отток капитала из России в январе-феврале 2019 года составил $18,6 млрд, следует из сообщения Банка России, что в 2,1 раза превышает аналогичный показатель прошлого года ($8,7 млрд), следует из информации на сайте ЦБ РФ. В январе-феврале 2018 года отток капитала составлял $8,7 млрд.

"Сальдо финансовых операций частного сектора в январе-феврале 2019 года, согласно оценке Банка России, составило 18,6 млрд долларов США и сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов", - отмечается в сообщении регулятора.

 



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