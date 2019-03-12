МВД будет выявлять склонных к правонарушениям подростков и направлять их в военно-патриотические лагеря

В МВД активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети, заявил во время выездного совещания в Ижевске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, в рамках этих действий, несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в 2019 году будут отправлять в лагеря военно-патриотической направленности.

Патрушев также отметил, что Роскомнадзор разместил на своем сайте алгоритм фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в глобальной сети контента, распространение которого в России запрещено. Кроме того, в школах дополнительно установлены контент-фильтры, предотвращающие доступ к информации, несовместимой с целями и задачами образования и воспитания.