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Московский листок

МВД будет выявлять склонных к правонарушениям подростков и направлять их в военно-патриотические лагеря

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 1

МВД будет выявлять склонных к правонарушениям подростков и направлять их в военно-патриотические лагеря

В МВД активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети, заявил во время выездного совещания в Ижевске секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, в рамках этих действий, несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, в 2019 году будут отправлять в лагеря военно-патриотической направленности.

Патрушев также отметил, что Роскомнадзор разместил на своем сайте алгоритм фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в глобальной сети контента, распространение которого в России запрещено. Кроме того, в школах дополнительно установлены контент-фильтры, предотвращающие доступ к информации, несовместимой с целями и задачами образования и воспитания.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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лучше б они выявляли склонных к преступлениям ментов
корнхолио написал 12.03.2019 17:58
а до кучи и депутатов, чиновников. И всех в лагеря, не обязательно военно-патриотические. можно и в обычные
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