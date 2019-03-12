Bloomberg: за 25 лет из России вывели 1 трлн долларов

За последние 25 лет из России были выведено от 750 млрд долларов до трлн долларов подсчитали аналитики Bloomberg Economics. "Общая сумма огромна - лишь немногим меньше 50% ВВП страны. Вложенные в отечественную экономику, эти активы могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов, которые можно потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы", - отмечают эксперты.

По их словам, в последние годы отток капитала из России существенно замедлялся, сократившись с 5–6% ВВП в конце 1990-х — начале 2000 годов почти до нуля.

"Отток, похоже, замедлился, хотя неясно, отражает ли это более жесткий контроль регуляторов и усиливающийся геополитический риск или же потоки просто стало сложнее отслеживать", - отмечают в Bloomberg.

Напомним, согласно данным Банка России, чистый отток капитала по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении — с $25,2 млрд до $67,5 млрд. За январь—февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года ($8,7 млрд).