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Московский листок

Bloomberg: за 25 лет из России вывели 1 трлн долларов

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 3

Bloomberg: за 25 лет из России вывели 1 трлн долларов

За последние 25 лет из России были выведено от 750 млрд долларов до трлн долларов подсчитали аналитики Bloomberg Economics. "Общая сумма огромна - лишь немногим меньше 50% ВВП страны. Вложенные в отечественную экономику, эти активы могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов, которые можно потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы", - отмечают эксперты.

По их словам, в последние годы отток капитала из России существенно замедлялся, сократившись с 5–6% ВВП в конце 1990-х — начале 2000 годов почти до нуля.

"Отток, похоже, замедлился, хотя неясно, отражает ли это более жесткий контроль регуляторов и усиливающийся геополитический риск или же потоки просто стало сложнее отслеживать", - отмечают в Bloomberg.

Напомним, согласно данным Банка России, чистый отток капитала по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении — с $25,2 млрд до $67,5 млрд. За январь—февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года ($8,7 млрд).

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Владимир П написал 12.03.2019 21:15
Ну и что такого?
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за 25 лет из России вывели 1 трлн долларов
Мытарь написал 12.03.2019 21:08
Не смешите, только в США и Англию 1,8 трлн долларов.
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Ну, и стать! ..цЫтирую-сами выводы делайте:
-Что это? написал 12.03.2019 20:17
Пункт 1:
"отток капитала из России существенно замедлялся, сократившись с 5&#8211;6% ВВП в конце 1990-х &#8212; начале 2000 годов почти до нуля."
Пункт 2:"чистый отток капитала по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении &#8212; с $25,2 млрд до $67,5 млрд. За январь&#8212;февраль 2019 года чистый вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза превысило показатель первых двух месяцев предыдущего года ($8,7 млрд)."
.
.
И как взаимоисключения понять?
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