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Московский листок

Правовой ликбез для лотошинских судей

Опубликовано 13.03.2019 автором Сергей Комков в разделе комментариев 0

суд закон провокация
Правовой ликбез для лотошинских судей

В последнее время вокруг деятельности российской судебной системы идет много споров. А некоторые высокопоставленные представители данной «системы» в лице председателя Совета судей России Виктора Мамотова даже предлагают принять специальный Федеральный Закон, запрещающий «скандализацию» суда и его представителей. То есть, по мнению господина Мамотова, суд в России вообще должен быть выведен из-под какой-либо критики и возведен в ранг неприкасаемых!

С этой «инициативой» глава общественного судейского Совета России выступил на заседании Клуба имени Замятина 27 февраля 2019 года. И она сразу же повергла в шок не только адвокатов, но и всё сообщество правовых экспертов.

Потому что сегодня речь в России должна идти не о том, чтобы еще дополнительно защитить «авторитет» суда и тех, кто осуществляет от имени государства правосудие, а о том, чтобы те, кому поручена столь важная государственная миссия, несли её достойно и выполняли её профессионально, квалифицированно и в полном соответствии с нормами отечественного и международного права.

Но, вот реальный жизненный опыт, к нашему огромному сожалению, на сегодня показывает совершенно обратное. Он наглядно показывает, что правосудие в России вершится порой людьми далеко неквалифицированными, не обладающими должными моральными и этическими нормами поведения. Людьми, к которым у их сограждан имеются серьезные претензии в бытовом и нравственном порядке. Людьми, которые сами не являются примером поведения в быту и в семейной жизни. И, к тому же, - зачастую слабо знающими нормы того самого Закона, по которому они берутся судить других граждан своей страны!

Примеров тому можно привести огромное множество.

Но, я хотел бы остановиться всего лишь на одном небольшом, но весьма показательном случае, из судебной практики небольшого Лотошинского районного Суда Московской области.

Там уже четыре месяца идет рассмотрение уникального уголовного дела в отношении бывшего главы того же самого района Анатолия Лютенко. Который мошенническим путем обчистил муниципальную казну своего района почти на 2 миллиарда рублей, обанкротив всю систему ЖКХ и скупив её за бесценок на свои подставные фирмочки. А заодно – обманул мошенническим образом инвесторов, которые вложили свои средства в строительство уникального завода по производству ценной биодобавки – дигидрокверцетина.

Столь значимое и громкое дело ведется в маленьком районном суде, состоящем всего из трех судей. И ведет его судья Игорь Труфанов. Человек, производящий с первого взгляда весьма странное впечатление. Когда видишь его в первый раз, то начинает казаться, что судья этот, то ли постоянно не высыпается, то ли страдает какими-то хроническими заболеваниями (судя по постоянной синеве лица), то ли чем-то постоянно озабочен. И всегда с его появлением в зале судебных заседаний наступает долгое неловкое молчание. А сам зал вдруг наполняется «полноценным мужским ароматом»…

В судебном процессе он говорит таким звучным и рычащим голосом, как будто общается не с людьми, а с животными на ферме. Посему сразу же закрадывается впечатление, что до работы в суде он долгие годы проработал где-нибудь на конюшне или в каком-нибудь другом хозяйстве, связанном с «братьями нашими меньшими». Участников процесса прерывает грубыми окриками. И при этом даже находящийся в зале суда прокурорский работник, кажется, вздрагивает, подскакивает на стуле и начинает нервно ёрзать на месте.

Но, всё это было бы терпимым, если бы ни одно весьма веское обстоятельство! Которое заключается в том, что, как выяснилось, человек, громко именующийся судьей, оказывается, реально не знает норм российского и международного права!

И это весьма ярко проявилось на очередном заседании суда 5 марта 2019 года.

В тот день планировалось заслушать свидетелей обвинения по разрушению системы ЖКХ района. А также – показания некоторых потерпевших от финансовых махинаций бывшего главы района Анатолия Лютенко. И не более того.

Руководство газеты «Президент» заявило ходатайство о проведении видеозаписи в зале суда. Что полностью соответствует нормам «Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации».

В ходе «обсуждения» нашего ходатайства с участниками процесса возникла непонятная ситуация. После того, как практически все согласились на проведение видеозаписи, вскочил один из защитников подсудимых и завопил о том, что он возражает. И потребовал, чтобы главный редактор предъявил суду документы на регистрацию газеты и свои полномочия.

И… судья Труфанов тут же, забыв обо всех нормах права, пошел на поводу у стороны защиты! Сначала потребовал от главного редактора его журналистское удостоверение и регистрационные документы на газету (что вообще не предусмотрено никакими нормами Закона), а затем объявил перерыв для того, чтобы сторона защиты обвиняемых могла посовещаться по поводу данной ситуации…

А после перерыва, выслушав «вердикт» стороны защиты, судья Труфанов вынес решение запретить видеосъемку в зале суда!

Что по сути своей является фактическим проявлением его субъективной позиции, не основанной ни на реальных фактах, ни на каких-либо нормах права.

Видимо, судья Игорь Труфанов никогда в глаза не видел Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 года № 35 «Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов». Потому что, в соответствии с п. 14 данного «Постановления»:

«При принятии решения о допустимости осуществления фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции хода открытого судебного разбирательства суду следует исходить из того, что такая фиксация возможна по любому делу, за исключением случаев, когда она может привести к нарушению прав и законных интересов участников процесса, в том числе права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, содержащих сведения личного характера.

Если суд придет к выводу, что фотосъемка, видеозапись, киносъемка, трансляция хода открытого судебного разбирательства не приведут к нарушению прав и законных интересов участников процесса, то он не вправе их запретить только по причине субъективного и немотивированного нежелания участников процесса такой фиксации».

В нашем случае изначально было совершенно очевидно, что ни о каких подробностях частной жизни, ни о каких личных или семейных тайнах, ни о какой личной переписке и ни о каких сообщениях, содержащих сведения личного характера идти речь в заседании данного суда не будет. Будет допрос свидетелей по поводу финансово-хозяйственной деятельности гражданина Анатолия Лютенко на посту главы администрации Лотошинского района Московской области. И о его финансовых взаимоотношениях с обманутыми им инвесторами.

Таким образом, можно с полной уверенностью сделать вывод о том, что судья Игорь Труфанов, принимая решение о запрете видеозаписи в ходе судебного заседания 5 марта 2019 года по уголовному делу А.А.Лютенко и А.Ф.Лютенко самым грубейшим образом нарушил рекомендации своего же высшего судебного органа – Пленума Верховного Суда РФ.

Кроме того, он еще умудрился нарушить и нормы международного права. Потому что статья 19 «Всеобщей Декларации Прав Человека» гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».

Всё это выглядит довольно странно и достаточно тревожно. Особенно в связи с тем, что в ответ на жалобу адвоката потерпевших председателю Лотошинского районного Суда Т.В.Грицкевич она, отказываясь принимать какие-либо меры воздействия в отношении судьи Труфанова, грубо нарушившего нормы российского и международного права, как раз и ссылается на эти самые нормы.

Из чего возникает весьма серьёзное подозрение в том, что даже руководитель данного судебного учреждения не понимает, что реально сотворил её подчиненный и коллега. Или – делает вид, что не понимает! Тогда, как говорят юристы, это – только усугубляет её собственное положение.

Но, в любом случае, из данной истории следует сделать простой и вполне заслуженный вывод: пора для всех российских судей поголовно (начиная от рядового районного сельского – до московского городского) организовать проведение элементарного «правового ликбеза». Потому что прежде, чем говорить о каком-то специальном законе, защищающем «авторитет» этих самых судей, следует, в первую очередь, подумать об их профессиональной грамотности и об их элементарной профпригодности к осуществлению важнейшей социальной миссии, которую на них возложило наше Государство!

И начать этот «правовой ликбез» надо бы в небольшом подмосковном поселении Лотошино.

Потому что взялись они там за весьма звучное и значимое уголовное дело в отношении весьма опытных и прошедших серьезную «криминальную школу» мошенников.

Не имея при этом ни малейшего понятия об элементарных нормах российского и международного Права!

 

Прошу данную публикацию считать официальным обращением в Российский Совет Судей и в Верховный Суд России



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