Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров

Россия остается одной из худших в мире стран для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе-2018 (Global Retirement Index) она заняла 38 строчку из 43 возможных, расположившись между Мексикой (37 место) и Турцией (39 место).

В своих расчетах специалисты французской финансовой корпорации Natixis Investment Managers оценивают 18 различных показателей жизни пенсионеров: от возможности трудоустроиться до доступности медицинских услуг.

Хуже всего, по мнению составителей индекса, в России обстоят дела с материальным благосостоянием пенсионеров: по этой группе наша страна уже третий год подряд занимает последнее - 43-е место в мире. Также в 2018 году Россия оказалась в мировых аутсайдерах в сфере здравоохранения: по этой группе показателей наша страна оказалась на предпоследнем 42-м месте, опередив лишь Индию.

Лидером рейтинга 2018 года стала Швейцария. В пятерку лидеров также входят Исландия, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия. Последние три места рейтинга заняли Греция, Бразилия и Индия.