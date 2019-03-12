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Московский листок

Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров

Опубликовано 12.03.2019 в разделе комментариев 2

Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров

Россия остается одной из худших в мире стран для пенсионеров. В Глобальном пенсионном индексе-2018 (Global Retirement Index) она заняла 38 строчку из 43 возможных, расположившись между Мексикой (37 место) и Турцией (39 место).

В своих расчетах специалисты французской финансовой корпорации Natixis Investment Managers оценивают 18 различных показателей жизни пенсионеров: от возможности трудоустроиться до доступности медицинских услуг.

Хуже всего, по мнению составителей индекса, в России обстоят дела с материальным благосостоянием пенсионеров: по этой группе наша страна уже третий год подряд занимает последнее - 43-е место в мире. Также в 2018 году Россия оказалась в мировых аутсайдерах в сфере здравоохранения: по этой группе показателей наша страна оказалась на предпоследнем 42-м месте, опередив лишь Индию.

Лидером рейтинга 2018 года стала Швейцария. В пятерку лидеров также входят Исландия, Норвегия, Швеция и Новая Зеландия. Последние три места рейтинга заняли Греция, Бразилия и Индия.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Чингачгук написал 12.03.2019 22:35
Тут есть некая "закономерность"-по материальному положению пенсионеров-последнее место,зато по количеству яхт-первое.О чем такие "гиперболические перекосы"говорят?Наверное,о том,что построив псевдорыночную систему,Россия оказалась в средневековом феодальном "рае",для которого такие вещи как раз и "свойственны".Однако,власть предержащие-упорно называют свой уродливый гибрид-"капитализмом",хотя,в подтверждение могут предьявить только вывеску,на которой сами все и "нарисовали"...
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(без названия)
Русское Возрождение написал 12.03.2019 22:20
До этой нищенской пенсии еще дожить надо. Есть ли в Мире страны где мужики едва дотягивая до возраста выхода на пенсию получают плюсом еще 5 лет без пенсии, даже такой нищенской. И есть ли в Мире страны, где разница в возрасте выхода на пенсию силовиков и трудящихся достигает 30 лет? Силовики у нас начинают выходить на пенсию с 35 лет, а работяга на заводе или на стройке теперь может увидеть нищенское пособие лишь в 65. И то если попадет в меньшинство мужиков доживающих до этих лет.
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