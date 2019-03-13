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Московский листок

Росимущество выгнало из дома других воров, а теперь принялось за жильцов

Опубликовано 13.03.2019 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

власть жкх жилье
Росимущество выгнало из дома других воров, а теперь принялось за жильцов

18 марта 2019 года в 12-00 судья Кузьминского суда г. Москвы г. Пронина начнёт рассмотрение дел по искам чиновников из Росимущества г. Гороховой О.В., Сатаевой Б.М., Заботиной А.М., Дибровой С.М., Юнисовой А.М., Бобыревой А.И. Данные чиновники хотят квартиры в общежитии Мосжиркомбината. Квартиры, на которые не имеют никаких прав.

А именно - по закону "О приватизации жилищного фонда", "О введении в действие жилищного кодекса», другим законодательным актам РФ подобные дома  (заводские общежития) должны отходить к городу, на жильцов распространятся отношения социального найма и права на приватизацию жилья, подчёркиваю, именно на жильцов, а не на шустрых и резких, как холерный понос, чиновников.

Однако РФ живёт не по закону, а по понятиям суверенной демократии. Поэтому по жизни, часть таких домов ушла в распоряжении жуликов (т. е. предпринимателей), а также воров (т. е. чиновников из всяких государственных и полугосударственных контор). Общежитие Мосжиркомбината (7, 9, 9 а Первого Грайвороновского проезда) сначала побывало в ведении жуликов (ребят, приватизировавших и разоривших Мосжиркомбинат), однако те его удержать не смогли. В 2014-15 годах дом начал переходить к ворам (чиновникам из Росимущества).

Естественно, чиновники приступили к делу рьяно. А именно начали раздавать сами себе квартиры в данном доме и пытаться оные квартиры приватизировать.

Был подан иск в Кузьминский суд на приватизацию квартир. Однако чиновники получили отказ. «Они не прожили в Москве 10 лет и не были очередниками города. Их требования приватизировать данное жилье были абсолютно незаконны», - поясняет ситуацию юрист Движения общежитий Москвы, Антонина Николаевна Кучина. Чиновники не успокоились. Обжаловали решение в Мосгорсуде (получили отказ) и в президиуме Мосгорсуда. Президиум отменил решение, не устраивающее столоначальников из Росимущества, и направил дело на новое рассмотрение в Кузьминский суд.

Мотивировали ли судей из президиума на принятие подобного решения невидимая рука рынка (осенившая их карманы видимой и весомой благодатью) автор материала не знает, но подозревает.

Отметим, что несколько квартир из тех, на которые положили глаз чиновники, не пустуют. В них живут люди, бывшие работницы Мосжиркомбината: Викулина и Батыргареева. Они более 10 лет работали за это жильё. Они не виноваты в том, что работники сейчас не очень нужны стране. Другой крыши над головой у них нет, но чиновников это не волнует. Иски об их выселении (параллельно с исками о приватизации) уже поданы и рассматриваются Кузьминским судом. Ближайшее заседание назначено на 2 апреля. Начало в 11-30.



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