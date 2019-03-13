Воробьевские горцы превзошли долгожителей Кавказа

Среди всех регионов России Москва занимает второе место по продолжительности жизни. В среднем житель российской столицы живет 78 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения.

«По этому показателю столица опережает даже Дагестан и других традиционных лидеров долголетия — республики Кавказа, уступая лишь Ингушетии», — отметили в ведомстве. В департаменте добавили, что с 2010 года средняя продолжительность жизни в Москве выросла на 3,8 года.

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Где они берут эти цифры? Можно подумать, что есть какая-то другая Москва, не та, в которой я живу. И вот в той, другой Москве, действительно люди живут так же долго, как на Лазурном берегу или в Сан-Диего.

Ну а в той Москве, в которой я живу, в прошлом году я похоронил двух близких мне людей, несколько прятелей и тьму знакомых, и ни один даже близко не достиг 78-лет...

Да и с какой стати в Москве вдруг продолжительность жизни стала как в лучших странах Европы? Что тут такого сделано?

Из больниц выписывают недолеченных - это такая практика теперь. Число врачей-специалистов на душу населения сократилось радикально, возможности для оказания квалифицированной и специализированной помощи резко снижены.

Может, образ жизни москвичей какой-то особенный, очень здоровый? Не замечал...

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А есть еще данные ООН - согласно им продолжительность жизни в РФ хоть и растет, но медленно-медленно.

Продолжительность жизни в РФ с 1995 по 2005-й годы даже снизилась по сравнению с 1950-м и составляла временами менее 60 лет. И только после 2013-го года по официальным данным превысила 70 лет, то есть достигла уровня 90-х годов прошлого столетия.

А вот в Москве - совсем другое дело. Россия вымирает, а Москва растет как на дрожжах. Скоро, наверно, все сюда переселятся, и сделают статистику.

А.Б.