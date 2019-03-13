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Московский листок

Воробьевские горцы превзошли долгожителей Кавказа

Опубликовано 13.03.2019 в разделе комментариев 5

правительство пенсионеры
Воробьевские горцы превзошли долгожителей Кавказа

Среди всех регионов России Москва занимает второе место по продолжительности жизни. В среднем житель российской столицы живет 78 лет, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городского департамента здравоохранения. 

«По этому показателю столица опережает даже Дагестан и других традиционных лидеров долголетия — республики Кавказа, уступая лишь Ингушетии», — отметили в ведомстве. В департаменте добавили, что с 2010 года средняя продолжительность жизни в Москве выросла на 3,8 года.

***

Где они берут эти цифры? Можно подумать, что есть какая-то другая Москва, не та, в которой я живу. И вот в той, другой Москве, действительно люди живут так же долго, как на Лазурном берегу или в Сан-Диего.

Ну а в той Москве, в которой я живу, в прошлом году я похоронил двух близких мне людей, несколько прятелей и тьму знакомых, и ни один даже близко не достиг 78-лет...

Да и с какой стати в Москве вдруг продолжительность жизни стала как в лучших странах Европы? Что тут такого сделано?

Из больниц выписывают недолеченных - это такая практика теперь. Число врачей-специалистов на душу населения сократилось радикально, возможности для оказания квалифицированной и специализированной помощи резко снижены.

Может, образ жизни москвичей какой-то особенный, очень здоровый? Не замечал...

***

А есть еще данные ООН - согласно им продолжительность жизни в РФ хоть и растет, но медленно-медленно.

Продолжительность жизни в РФ с 1995 по 2005-й годы даже снизилась по сравнению с 1950-м и составляла временами менее 60 лет. И только после 2013-го года по официальным данным превысила 70 лет, то есть достигла уровня 90-х годов прошлого столетия. 

А вот в Москве - совсем другое дело. Россия вымирает, а Москва растет как на дрожжах. Скоро, наверно, все сюда переселятся, и сделают статистику.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Кстати, по теме
Сов ОК написал 13.03.2019 03:15
Выяснен возраст, в котором люди чувствуют себя на 65 лет
https://indicator.ru/news/2019/03/12/vyyasnen-vozrast-v-kotorom-lyudi-chuvstvuyut-sebya-na-65-let/
"Выяснилось, что в России средний возраст, в котором люди начинают страдать болезнями 65-летних, составил примерно 58 лет. По этому показателю Россия занимает 159 место рейтинга стран, а ее соседкой оказалась Индия."
Отставание там не только от Индии, но и от большинства африканских стран.
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Как у ярду, как у скоту, Появилася работа! Тра-ля-яля, Ды Тра-ля-ля! Отравили скрипаля!
!!!AJABOGTOTVASVSEH!!!&&& написал 13.03.2019 03:03
"А есть еще данные ООН - согласно им продолжительность жизни в РФ хоть и растет, но медленно-медленно."
- Таки оонизмам - веры нет! С таки другой стороны - таки гав-ностройка дала швабоду фекальным массам "трудящихся", а енти "трудящиеся" понимают швабоду не как осознанную необходимость, к кака возможность пить всякую гадость, вплоть до "пепси" - а енто сильно сокращает их никчемные жизни - то таки да...
С другой таки стороны - без рекордного пьянства "трудящихся" - то таки они не смогли бы швабоду палучить - таки пропить и СССР и Коммунизм - то таки да...
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про возраст
Партизан написал 13.03.2019 02:37
Так в Московском регионе продолжительность жизни типа повысилась из за прилетевших туда всяких грачелл, курбашей и прочих чуркизоидов, их там намного больше, чем славян. В любом школьном классе учатся 4-5 славянских детей, а остальные чебургеновское отродье
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киргуду
в среднем написал 13.03.2019 02:21
78 лет!?!?!?вы что там москвичи по 200 лет некоторые особи проживаете???как не почитаеш ,50-65 ласты клеют в москве,а максимальная тогда скока???это коридорному питерскому ученику выгодно так считать?
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(без названия)
Сов ОК написал 13.03.2019 02:08
Если сравнить, то официальная продолжительность жизни по регионам неплохо коррелирует с процентом голосов, приписываемых ЕР и ее самовыдвиженцу. Вообще можно поискать в интернете исследования по этой тематике. Там где много мертвых душ - там и ниже официальная смертность, т.к. эти мертвые души уже не умирают. Так же официально не умирают люди уехавшие на пмж в другие страны и умершие там, т.к. официально они числятся гражданами РФ, а документы о смерти наврядли присылают сюда и таких эмигрировавших миллионы. Так что для повышения ожидаемой продолжительности жизни до 146 лет есть еще резервы, особенно если следующую перепись провести руками ЦИК, как предлагается.
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