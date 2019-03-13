В Жанаозене не прекращаются собрания и митинги безработных и низкооплачиваемых работников сервисных компаний несмотря на аресты их участников с 22 февраля. 11 марта с утра у здания акимата города снова собралась большая группа безработных жителей, которые требовала обеспечения их работой. В этот раз, протестующие требовали выйти к ним акима Жанаозена Адильбека Дауылбаева.

Там же на митинге собравшиеся несколько сот человек собрали подписи под новым обращением к президенту и приняли решение отправить делегацию горожан в Астану. Во время обсуждения вопроса посылки делегатов к собравшимся вышла заместитель акима Саним Танаева, которая сообщила, что градоначальник отсутствует, а внутри здания проходит совещание. Всем участникам одновременно чиновница запретила заходить в акимат, сославшись на то, что прием будет вестись по записи и в индивидуальном порядке.

Надо отметить, что снаружи здания акимата и внутри были усиленные наряды полиции, которые записывали на видео участников и фиксировали все выступления и действия протестующих. В итоге все желающие не смогли пройти внутрь акимата, как не пустили и представителей местной прессы, которые хотели взять комментарии у его сотрудников. Как выяснилось со слов тех, кто смог пообщаться с чиновниками, в регионе планируется открытие новых рабочих мест в рамках созданных предприятий.

Однако, сами же жители заявляют, что обещания трудоустроить безработных на одном из заводов, где было 350 рабочих мест, не представляется возможным, так как все места уже заняты и единственное им предлагают работать разнорабочими. Дело в том, что основная масса нынешних безработных имеют квалификацию буровиков, машинистов, операторов и механиков и значительная часть лишилась работы за участие в забастовках 2011-12 годов. В последующем они были переведены во вспомогательные ТОО на низкооплачиваемые работы, а потом уволены.

Те, кто смог устроиться в сервисные предприятия, требуют повышения минимальной заработной платы до 150-ти тысяч тенге. Нефтяники также не оставляют попыток организовать свои независимые профсоюзы. Инициаторами их создания на промыслах региона являются активисты отраслевого профсоюза топливно-энергетического комплекса, которых преследуют, как местные власти и спецслужбы, так и сотрудники охранных предприятий нефтедобывающих компаний.

12 марта также стало известно о задержании полицией журналиста Сании Тойкен, которая сейчас работает на радио «Азаттык». Она постоянно освещала все митинги и забастовки нефтяников и выступления местных жителей и помогала им в освещении их требований. Ей могут предъявить и уголовные обвинения в «разжигании социальной розни».