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Казахстанский профсоюзный деятель признан подозреваемым по сфабрикованному делу

Опубликовано 13.03.2019 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Казахстанский профсоюзный деятель признан подозреваемым по сфабрикованному делу

Источник: socialismkz.info

6 марта стало известно, что руководителю локального профсоюза «За Достойный Труд» изменили статус на подозреваемого. Следователь следственного управления департамента полиции города Шымкента старший лейтенант полиции К. Алтынбек вынес постановление о признании Ерлана Балтабая подозреваемым в совершении уголовного правонарушения по статье 189 части 4 пункта 2.

Само уголовное дело было возбуждено в отношении профсоюзника по заявлению члена профсоюзного объединения, которая обвинила его в хищении профсоюзных средств. Дело как две капли воды напоминает дело, возбужденное в отношении Амина Елеусинова в январе 2017 года, когда он поддержал массовую голодовку нефтяников в Актау, которые требовали свободы профсоюзной деятельности и отмены решения о ликвидации Конфедерации Независимых Профсоюзов Республики Казахстан.

Самого Ерлана могут в любой момент посадить в СИЗО, его родственников уже активно допрашивают, проводят обыски, блокируют счета. У Ерлана Балтабая обыски проводили как в офисе профсоюза, так и дома. Следователи пытаются подтвердить всеми правдами и неправдами версию о хищении профсоюзных средств. При этом была изъята профсоюзная документация, как в свое время были изъяты печати и материалы одного из отраслевых профсоюзов и переданы Андрею Пригорю для регистрации профсоюза «Аманат».

Подобные обвинения только по статье, которая применяется в отношении чиновников, были выдвинуты полицией и в отношении руководителя ликвидированной по суду Конфедерации Независимых Профсоюзов Казахстана Ларисы Харьковой, которую по сфабрикованному делу осудили на четыре с половиной года в 2017-м году.

Если бы не международная кампания солидарности международных профсоюзов, то Ерлана, конечно, уже посадили, но угроза лишения свободы не снята. К тому же властям и спецслужбам необходимо нейтрализовать, а затем окончательно уничтожить локальный профсоюз «За Достойный Труд», как и другие оставшиеся организации ликвидированной по суду Конфедерации Независимых Профсоюзов.

Наша задача оказать солидарную поддержку Ерлану Балтабаю, Ларисе Харьковой, Дмитрию Синявскому и осужденным профсоюзным лидерам нефтяников, которых преследуют в Казахстане за их деятельность в защиту прав трудящихся.



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