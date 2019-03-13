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Московский листок

Палата представителей США одобрила законопроект о раскрытии доходов Путина

Опубликовано 13.03.2019 в разделе комментариев 3

Палата представителей США одобрила законопроект о раскрытии доходов Путина

Нижняя палата Конгресса США во вторник одобрила четыре законопроекта, которые направлены против правительства России и президента страны Владимира Путина. В ходе голосования законодатели поддержали так называемый "KREMLIN Act" - законопроект, обязывающий разведку страны подготовить доклад о "намерениях российского руководства". Другой одобренный законопроект требует от директора Национальной разведки США в течение 180 дней представить Конгрессу отчет об активах президента России Владимира Путина, его семьи, приближенных и любых посредников, используемых им для сокрытия активов.

Также палата проголосовала по законопроекту о запрете признавать Крым российской территорией.

Также члены палаты выступили за привлечение к ответственности виновных в убийстве российского политика Бориса Немцова.

В ближайшее время законопроекты поступят на рассмотрение в Сенат, а затем на подпись к президенту США Дональду Трампу.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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а шта
тагда написал 13.03.2019 11:04
прошепчет говорящяя голова ПУ?...
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(без названия)
Михаил Л.. написал 13.03.2019 10:59
Хотели бы давно бы уже раскрыли.
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ДОЛГО РЕБЯТА ТЯНЕТЕ РЕЗИНУ!
Кузнец Вакула написал 13.03.2019 10:36
За полгода наши ворюги что-то придумают или кого-то перекупят.
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