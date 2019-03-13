Треть россиян заявила об ухудшении своего положения

Почти треть россиян (31%) заметили ухудшение своего материального положения за последние несколько месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Только 6% опрошенных заявили, что их благосостояние улучшилось, а 62% вообще не заметили никаких изменений.

37% опрошенных не ожидают в будущем каких-либо положительных изменений, еще 20% уверены в скором ухудшении ситуации. На улучшение своего положения надеется 22% россиян.

11% наших сограждан признались, что денег им не хватает даже на еду. Еще 26% не испытывают трудностей с питанием, но на одежду уже не хватает. 33% могут позволить себе купить одежду, но крупную бытовую технику - нет. Приобрести автомобиль могут лишь 11%.