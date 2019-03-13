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Московский листок

Треть россиян заявила об ухудшении своего положения

Опубликовано 13.03.2019 в разделе комментариев 3

Треть россиян заявила об ухудшении своего положения

Почти треть россиян (31%) заметили ухудшение своего материального положения за последние несколько месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение". Только 6% опрошенных заявили, что их благосостояние улучшилось, а 62% вообще не заметили никаких изменений.

37% опрошенных не ожидают в будущем каких-либо положительных изменений, еще 20% уверены в скором ухудшении ситуации. На улучшение своего положения надеется 22% россиян.

11% наших сограждан признались, что денег им не хватает даже на еду. Еще 26% не испытывают трудностей с питанием, но на одежду уже не хватает. 33% могут позволить себе купить одежду, но крупную бытовую технику - нет. Приобрести автомобиль могут лишь 11%.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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главное правильно интерпретировать
Калькулятор написал 13.03.2019 12:22
62%
62% обеднели несколько раньше, а 31% только сейчас. У 6% сначала все улучшилось за счет 62%, а теперь за счет 31%.
Итого 99%.
Остался 1% - это сами знаете кто.
В следующем опросе обеднеют 6% в пользу 1%.
Если по 1% молчать, то прогресс налицо.
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(без названия)
4 написал 13.03.2019 11:28
62% тех, что в анабиозе , они -же и одобряют политику властей, их- спящих большинство.
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шчас
америга написал 13.03.2019 11:08
скажет куда ускакал,и в чей карман стабилизационный и резервный фонды россии...
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