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Московский листок

Галкина обвинили в организации покушения на Киркорова

Опубликовано 13.03.2019 в разделе комментариев 1

Галкина обвинили в организации покушения на Киркорова

Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что это было покушение на заказное убийство певца по заказу шоумена Максима Галкина. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.

По словам Казуева, в начале 2017 года, когда он был в Москве, «к нему подошел артист Максим Галкин, который предложил ему за 2 млн руб. совершить убийство артиста Киркорова» — на почве ревности к Алле Пугачевой. Казуев утверждает, что согласился на предложение Галкина и получил от него в качестве аванса 1 млн руб., телефон Nokia и сим-карту. По словам дагестанца, позднее он отказался от плана, опасаясь, что «могут пострадать много людей». Полученные же деньги он истратил на покупку компонентов для изготовления взрывных устройств.

Казуев просил следствие организовать очную ставку с Киркоровым, Пугачевой и Галкиным, однако в полиции ему отказали, считая, что он намеренно затягивает ход расследования, впутывая посторонних людей.

Сам Максим Галкин отказался от комментариев, заявив, что "это не моя тема".

По версии следствия, весной 2017-го Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов создали в Махачкале ячейку запрещенной в России террористиченской организации «Исламское государство». Следствие также установило, что в мае 2017-го возомнившие себя террористами, за исключением Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, совершить теракт на концерте Киркорова. Однако довести задуманное до конца не смогли, так как зал, где выступал артист был оцеплен полицейскими и обвиняемым не удалось туда проникнуть.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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очевидно на почве ревности к деньгам Пугачевой....
корнхолио написал 13.03.2019 11:41
а то ведь чего доброго старушка отпишет филе лакомый кусочек.
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