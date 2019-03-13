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Московский листок

Новое транспортное кольцо в Москве обойдется в 630 млрд рублей

Опубликовано 13.03.2019 в разделе комментариев 0

Новое транспортное кольцо в Москве обойдется в 630 млрд рублей

Городская компания "Мосинжпроект" стала единым оператором проекта по созданию нового транспортного кольца в Москве, общая стоимость строительства которого превышает 630 миллиардов рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина. По его словам, такое решение принято на уровне президента страны – для ускорения строительства.

В распоряжении правительства России говорится, что «Мосинжпроект» определен исполнителем работ и услуг, связанных с проектированием и строительством Северо-восточной (71 км. – «Ведомости») и Юго-восточной (25 км) хорд, а также Южной рокады (40 км). Вместе с Северо-западной хордой (83 км) они образуют новое автомобильное кольцо.

По словам Хуснуллина, это большой проект, который фактически даст городу новое полноценное транспортное кольцо. "В ближайшие годы эти проекты будут завершены, тогда у жителей появится несколько сотен новых маршрутов и вариантов передвижения", - отметил он.

 



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