Москва оказалась рядом с Либревилем и Джиддой в рейтинге лучших городов для проживания

Согласно рейтингу лучших городов для жизни, выпущенному международной консалтинговой компанией Mercer, Москва находится на 167-м месте по соседству со столицей Габона Либревилем и Джиддой (Саудовская Аравия). Петербург занял 174-е место между Киевом и столицей Албании Тираной, сообщают "Ведомости".

Ежегодный рейтинг учитывает 39 характеристик каждого города, среди которых политическая и социальная стабильность, экология, экономика, образование, медицина, транспортная доступность, культурная жизнь и так далее. Всего в список вошел 231 город.

1 место десятый год подряд заняла Вена. Австрийская столица, по оценке экспертов, лидирует сразу по всем показателям. За ней следует швейцарский Цюрих. Ьретье место делят срзу три города - Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия) и Окленд (Новая Зеландия). В первую десятку также вошли немецкие Дюссельдорф и Франкфурт, датский Копенгаген, а также швейцарские Женева и Базель. На последней строчке рейтинга расположился Багдад.

Самыми безопасными городами планеты в отдельном рейтинге названы Люксембург, Хельсинки и три швейцарских города — Базель, Берн и Цюрих. Петербург в этом списке оказался на 197-м месте, Москва — на 200-м.