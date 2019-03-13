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Московский листок

Совфед одобрил закон о штрафах и арестах за оскорбление власти

Опубликовано 13.03.2019 в разделе комментариев 1

Совфед одобрил закон о штрафах и арестах за оскорбление власти

Совет Федерации одобрил в среду пакет законопроектов о штрафах и арестах за неуважение к органам власти. Документ был внесён в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Дмитрием Вяткиным.

Поправки вносятся в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Согласно документу, в случае обнаружения в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции или органам, осуществляющим государственную власть в РФ, Генеральный прокурор или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ее удалению и ограничению доступа к таким информационным ресурсам.

Информационный ресурс будет заблокирован, если его владелец не удалит информацию в течение суток с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора. Такое ограничение будет снято после того, как владелец ресурса материал все‑таки удалил и уведомил об этом Роскомнадзор.

Кроме того, устанавливается административная ответственность за распространение такой информации. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит административный штраф в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение санкция будет сильнее: штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если действия были совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, — штраф составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик1953 написал 13.03.2019 15:31
сионистов-олигархов уже ничего не спасет от виселицы?
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