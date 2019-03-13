Россию признали главным источником дезинформации в Европе

Европарламент одобрил в ходе сессии в Страсбурге резолюцию, в которой РФ названа "основным источником дезинформации в Европе" и содержится предложение разработать правовые рамки для противостояния "информационной войне" и введения адресных санкций против лиц, которых сочтут ответственными за такие кампании, предает РИА Новости.

Документ поддержали 489 евродепутатов, еще 148 проголосовали против и 30 воздержались.

В резолюции, в частности, предлагается "решительно осудил все более и более агрессивные действия России, Китая, Ирана, Северной Кореи и других стран в этом контексте, желающих ослабить или подорвать нормативные основы и принципы европейских демократий и суверенитет всех стран "Восточного партнерства", а также повлиять на выборы и поддержать экстремистские движения".

В документе также содержится призыв "повышать осведомленность о российских кампаниях по дезинформации, так как это является основным источником дезинформации в Европе".

Автор также призывает "поддерживать ассоциированные с ЕС страны и Западные Балканы передовым опытом, а также профессиональными ресурсами и технологиями для обеспечения надежной защиты их избирательных процессов от вредоносной кибер-, дезинформационной и пропагандистской деятельности, исходящей от России и других враждебных субъектов".

В тексте содержится предложение "рассмотреть вопрос о разработке правовой базы как в ЕС и на международном уровне для реагирования на гибридные угрозы", а также для "адресных санкций в отношении лиц, ответственных за организацию и проведение кампаний по дезинформации".

В этом же проекте содержится предложение создать в ЕС отдельный пост по вопросам "противодействия пропаганде", увеличить финансирование существующих в ЕС структур так называемой "стратегической коммуникации", а также рекомендация "связать существующие национальные и местные специализированные центры, СМИ, аналитические центры, НПО и другие организации, в частности НАТО, которые имеют дело с гибридной войной, в общеевропейскую сеть, которая помогла бы скоординировать их действия".