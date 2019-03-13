Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций в мире

Россияне оказались в числе наиболее быстро стареющих наций мира. Средний возраст начала старческих болезней в РФ составляет 59 лет, в то время как в большинстве стран они появляются только к 65 годам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования международной командой учёных, опубликованные в научном журнале The Lancet.

Ученые-медики составили список из 92 заболеваний, которые чаще всего обнаруживают у жителей преклонного возраста. Среди этого списка есть более десятка сердечно-сосудистых болезней, шесть хронических заболеваний дыхательных путей, 35 видов онкологических заболеваний, диабет, хронические болезни почек, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, травмы, проблемы со зрением и слухом. Исследование показало, что все эти болезни развиваются у жителей разных стран в разном возрасте. Согласно отчету, такой разрыв может порой составлять более 30 лет. При этом, средний возраст старения в мире составляет 65 лет.

Россию ученые отнесли к числу стран, чье население стареет быстрее, чем в среднем по миру. По этому показателю РФ заняла 160-е место из 192 возможных, уступив не только США и Европе, но и странам Ближнего Востока, а также всем остальным членам БРИКС (Бразилии, Китаю, Индии и ЮАР) и даже Таджикистану (147).

Согласно полученным данным, россияне становятся старыми уже к 59 годам. Чуть хуже результат в Украине — 57 лет, и чуть лучше в Белоруссии — 60 лет. Раньше всего старческие болезни проявляются у жителей Папуа – Новой Гвинеи (45 лет), Афганистана (51), Центральноафриканской Республики (53).

Лидерами рейтинга оказались японцы (76,1), швейцарцы (76,1), французы (76) и сингапурцы (76).