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Московский листок

Государство придумало содержать одних нищих за счет других

Опубликовано 14.03.2019 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Государство придумало содержать одних нищих за счет других

Госдума приняла в третьем чтении закон, обязывающий выплачивать алименты безработным предпенсионерам, которые остались без средств к существованию. Содержать предпенсионеров (женщин и мужчин, достигших 55 лет и 60 лет соответственно) будут их дети. На алименты также смогут рассчитывать «нуждающиеся в помощи» бывшие супруги, достигшие предпенсионного возраста, следует из закона.

«Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста <…>, на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)», — говорится в принятых изменениях к Семейному кодексу РФ.

В настоящее время действует норма Семейного кодекса, по которой на алименты может рассчитывать «нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время» (ст. 90).

***

Вроде как все правильно - мы в ответе за тех, кого приручили.

Однако ж плохо себе представляю престарелого супруга, способного обеспечить старость своей давно бывшей жене. Бывает, наверно, но как масовое явление - вряд ли. Получается перекладывание социальных обязанностей государства на плечи нищих.

Та же история и со взрослыми детьми, которые должны будут алименты своим еще живым по недоразумению родителям.

Наверно, есть у нас высокооплачиваемые граждане, способные обеспечить своим старикам достойную старость. Но каков их процент в общей массе бедного населения? Да ведь они, скорее всего, и так помогают своим родителям, если имеют возможность. Беда в том, что большинство этой возможности не имеет!

У нас какая вообще средняя зарплата в стране? И что с нее можно вычитать в виде алиментов?

Тут в провинции нередко целые семьи живут на копеечные пенсии стариков-родителей - с чего там алименты-то выдирать? С рваных порток?

В общем, государство, о котором теперь нельзя и сказать, что на самом деле о нем думаешь, неслабо грабануло целое поколение, исправно отпахавших на него, и теперь перекладывает свои долги на следующее поколение.

Нам вообще такое государство нужно? 

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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Заячий ник написал 14.03.2019 00:47
А он в семейном законодательстве царской России. Но отчасти и в народной частушке советских времен: "Голый голого е-т, ты не рви рубаху - поцелуй, п-а, кирпич, я сижу на чердаке".
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