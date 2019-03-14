Почему в сериалах "мочат" сталинских чекистов? В студии Максима Калашникова – историк спецслужб Александр Колпакиди. О чем говорит то, что российские сериалы поливают грязью сталинские спецслужбы не хуже, чем сегодняшние бандеровцы на Украине? Разгадываем сей ребус.



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